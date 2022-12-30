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    Türk askerinden Kosova'ya eğitim alanında destek

    Kosova Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından, Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'daki Atatürk Lisesi'ne kurulan laboratuvarlar hizmete açıldı.
    • 30.12.2022 - 21:11
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    Türk askerinden Kosova'ya eğitim alanında destek

    Kosova'da Atatürk Lisesi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Recai Yılmaz, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ve diğer yetkililer katıldı.

    Büyükelçi Sakar, törende yaptığı açıklamada, kahraman Türk askerleri tarafından, Kosova'nın farklı bölgelerinde bulunan okullarda yapılan projelerle dost ve kardeş Kosova halkı ile tarihten gelen gönül bağının pekiştiğini vurguladı.

    "Hepimize büyük sorumluluk düşüyor"

    Türkiye ile Kosova'nın sahip olduğu dostluğun, Mehmetçiğin gerçekleştirdiği projelerle daha da güçlendiğini belirten Sakar, "Mamuşa'daki gençlerimizin, Kosova'nın diğer şehirlerindeki Türk toplumunun gençleri gibi gelecekte ülkeleri Kosova'ya, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkıda bulunabilecek donanıma sahip, yetenekli, eğitimli insanlar hale gelmesi hepimizin temel isteği, hedefidir. Bunu gerçekleştirebilmek için hepimize büyük sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.

    Türk askerinden Kosova ya eğitim alanında destek #1

    "Eğitim projelerine ağırlık veriyoruz"

    Albay Yılmaz da Türk Temsil Heyeti olarak eğitim alanındaki projelere ağırlık verdiklerini dile getirerek, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder' sözü çerçevesinde geleceğimizi inşa edecek olan eğitime bizler de birer tuğla koyabiliyorsak bizlere büyük bir mutluluktur." dedi.

    AA'nın haberine göre tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

    Proje kapsamında iki dershane tadil edilerek deney çalışmalarına uygun araç-gereçler ve eğitim malzemeleriyle donatıldı.

    Türk askerinden Kosova ya eğitim alanında destek #2

    Türk askerinden Kosova ya eğitim alanında destek #3


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