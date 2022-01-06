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    Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan'a destek vermeye hazırız

    Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'a ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduklarını duyurdu.
    • AA
    • 06.01.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 12:00
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    Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan'a destek vermeye hazırız

    Türk Devletleri Teşkilatı: "Kazak yetkililerin barışçıl şekilde gerginliğin giderilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz.

    Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz"

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