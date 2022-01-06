- Haberler
- Gündem Haberleri
- Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan'a destek vermeye hazırız
Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan'a destek vermeye hazırız
Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'a ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduklarını duyurdu.
- AA
- 06.01.2022 - 11:49
- Güncelleme : 06.01.2022 - 12:00
Türk Devletleri Teşkilatı: "Kazak yetkililerin barışçıl şekilde gerginliğin giderilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz.
Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz"