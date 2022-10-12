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    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı kadın milletvekillerine faaliyetlerini anlattı

    2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) çalışmalarını sürdürüyor. Vakfın bu haftaki konukları önceki dönem ve mevcut kadın milletvekilleri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 11:52
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    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı kadın milletvekillerine faaliyetlerini anlattı

    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) faaliyetlerine devam ediyor.

    3 Mart 2016 tarihinde Ankara'da kurulan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın amacı Türk dünyası ülkeleri ve akraba toplulukları arasında parlementerler düzeyinden başlayarak birlik, beraberlik, saygı, sevgi dayanışma duygularını sağlamak.

    Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Dr. Abdullah Çalışkan'ın yaptığı vakıfta siyasi, sosyal, ve ekonomik bağlarının geliştirilmesi amacıyla çokça etkinlik düzenleniyor.

    Kadın milletvekillerine tanıtma programı düzenlendi

    Yapılan son çalışmada vakfın faaliyet ve projeleri hakkında önceki dönem ve mevcut kadın milletvekillerine yönelik tanıtma programı düzenlendi. Programa çok sayıda önceki dönem ve mevcut kadın miletvekili katıldı.

    11 Ekim Salı tarihinde yapılan programa katılan kadın vekiller şu şekilde:

    Ayşe Türkmenoğlu TDPV Yönetim Kurulu
    Sermin Balık AK Parti 27. Dönem Elazığ Milletvekili
    Çiğdem Koncagül AK Parti 27. Dönem Tekirdağ Milletvekili
    Semra Kaplan Kıvırcık AK Parti 27. Dönem Manisa Milletvekili
    Fatoş Gürkan AK Parti 23. Dönem Adana Milletvekili
    Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt AK Parti 25. ve 26. Dönem Çorum Milletvekili
    Tülay Kaynarca AK Parti 24-25-26-27. Dönem İstanbul Milletvekili
    Mihrimah Belma Satır AK Parti 24-25-26-27. Dönem İstanbul Milletvekili
    Radiye Sezer Katırcıoğlu AK Parti 25-26-27. Dönem Kocaeli Milletvekili
    Zemzem Gülendar Açanal AK Parti 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili
    Canan Kalsın AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili

    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı kadın milletvekillerine faaliyetlerini anlattı #1

    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı kadın milletvekillerine faaliyetlerini anlattı #2

    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı kadın milletvekillerine faaliyetlerini anlattı #3

    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı kadın milletvekillerine faaliyetlerini anlattı #4


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