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- Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı kadın milletvekillerine faaliyetlerini anlattı
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı kadın milletvekillerine faaliyetlerini anlattı
- Haber Merkezi
- 12.10.2022 - 11:31
- Güncelleme : 12.10.2022 - 11:52
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) faaliyetlerine devam ediyor.
3 Mart 2016 tarihinde Ankara'da kurulan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın amacı Türk dünyası ülkeleri ve akraba toplulukları arasında parlementerler düzeyinden başlayarak birlik, beraberlik, saygı, sevgi dayanışma duygularını sağlamak.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Dr. Abdullah Çalışkan'ın yaptığı vakıfta siyasi, sosyal, ve ekonomik bağlarının geliştirilmesi amacıyla çokça etkinlik düzenleniyor.
Kadın milletvekillerine tanıtma programı düzenlendi
Yapılan son çalışmada vakfın faaliyet ve projeleri hakkında önceki dönem ve mevcut kadın milletvekillerine yönelik tanıtma programı düzenlendi. Programa çok sayıda önceki dönem ve mevcut kadın miletvekili katıldı.
11 Ekim Salı tarihinde yapılan programa katılan kadın vekiller şu şekilde:Ayşe Türkmenoğlu TDPV Yönetim Kurulu Sermin Balık AK Parti 27. Dönem Elazığ Milletvekili Çiğdem Koncagül AK Parti 27. Dönem Tekirdağ Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık AK Parti 27. Dönem Manisa Milletvekili Fatoş Gürkan AK Parti 23. Dönem Adana Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt AK Parti 25. ve 26. Dönem Çorum Milletvekili Tülay Kaynarca AK Parti 24-25-26-27. Dönem İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır AK Parti 24-25-26-27. Dönem İstanbul Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu AK Parti 25-26-27. Dönem Kocaeli Milletvekili Zemzem Gülendar Açanal AK Parti 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Canan Kalsın AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili