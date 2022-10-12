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Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı kadın milletvekillerine faaliyetlerini anlattı

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı kadın milletvekillerine faaliyetlerini anlattı

2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) çalışmalarını sürdürüyor. Vakfın bu haftaki konukları önceki dönem ve mevcut kadın milletvekilleri oldu.