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    Türk Hava Yolları, Avrupa'da en çok uçuş yapan ikinci firma oldu

    Birçok elde ettiği başarıyla adından sıkça söz ettiren Türk Hava Yolları, günlük 1263 sefer yaparak, Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu oldu.
    • AA
    • 14.09.2021 - 23:45
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 23:47
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    Türk Hava Yolları, Avrupa'da en çok uçuş yapan ikinci firma oldu

    Ulusal hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) yeni bir başarıya imza attı.

    Türk Hava Yolları, günlük 1263 sefer yaparak, Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 6-12 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 171 bin 701 uçuş icra edildi.

    Türk Hava Yolları, Avrupa da en çok uçuş yapan ikinci firma oldu #1

    GÜNDE 2 BİN 343 UÇUŞ

    Koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 343 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu oldu.

    THY, günlük 1263 uçuşla 2. sırada yer alırken Easyjet 1090 seferle 3. sırayı aldı.

    Pegasus Hava Yolları da 486 uçuşla listede 9. sıradaki yerini korudu.

    Raporda, söz konusu tarihlerde icra edilen uçuşların pandemi dönemi öncesindeki 2019 istatistiklerinin yüzde 70,8’ine denk geldiği belirtildi.

    Türk Hava Yolları, Avrupa da en çok uçuş yapan ikinci firma oldu #2

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