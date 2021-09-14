Haberler

Gündem Haberleri

Türk Hava Yolları, Avrupa'da en çok uçuş yapan ikinci firma oldu

Türk Hava Yolları, Avrupa'da en çok uçuş yapan ikinci firma oldu

Birçok elde ettiği başarıyla adından sıkça söz ettiren Türk Hava Yolları, günlük 1263 sefer yaparak, Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu oldu.