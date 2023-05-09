Türk-İş, açıklanan zam oranından memnun Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinine verilen yüzde 45 zammın beklenen oran olduğunu ve sözleşmeden memnun olduklarını söyledi.

ensonhaber.com Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri tamamlandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği kamu işçisine zam oranını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Yüzde 45 zam Cumhurbaşkanı Erdoağn, Beştepe'de 700 bin kamu işçisinin alacağı zam oranının refah payı dahil yüzde 45 olduğunu açıkladı. Bu adımla birlikte en düşük ücret 15 bin lira oldu. Büyük memnuniyetle karşılanan bu karardan sonra işçi tarafından ilk açıklama, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay, karardan memnun olduklarını söyledi. Türk-İş Başkanı şöyle konuştu: "Açıklanan rakam iyi, talep ettiğimizi aldık. İçimize sinen bir sözleşme oldu, memnunuz."