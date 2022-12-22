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- TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmadı
TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmadı
- Haber Merkezi
- 22.12.2022 - 12:38
- Güncelleme : 22.12.2022 - 12:47
Milyonların merakla beklediği asgari ücret düzenlemesinde sona gelindi.
2023 yılı asgari ücretinin belirlenebilmesi adına 3 toplantı gerçekleştirildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü ve son toplantısı sonrasında TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, açıklamalarda bulundu.
İşçi tarafını temsilen çalışmalarda bulunan Ergün Atalay, 9 binin altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini aktardı.
"9 bin vermezlerse masada bulunmayız"
Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin lira. Verirlerse imza atarız, vermezlerse o meselenin içinde bulunmayız." ifadelerini kullandı.
TÜRK-İŞ 9 bin TL'yi işaret ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret açıklaması için kamera karşısına geçti.
TÜRK-İŞ masaya oturmadı
Bu sırada güne damga vuran olay, TÜRK-İŞ toplantıya katılmayacağını açıklaması oldu.
TÜRK-İŞ’in masadan kalkmasıyla 2023 yılı asgari ücretini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işveren sendikası birlikte açıkladı.
Asgari ücret, 8 bin 500 TL olarak belirlendi.