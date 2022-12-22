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    TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmadı

    Asgari ücretin 9 bin TL'nin altında belirlenmesi durumunda imza atmayacağını belirten TÜRK-İŞ, masaya oturmadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 12:47
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    TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmadı

    Milyonların merakla beklediği asgari ücret düzenlemesinde sona gelindi.

    2023 yılı asgari ücretinin belirlenebilmesi adına 3 toplantı gerçekleştirildi.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü ve son toplantısı sonrasında TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, açıklamalarda bulundu.

    İşçi tarafını temsilen çalışmalarda bulunan Ergün Atalay, 9 binin altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini aktardı.

    "9 bin vermezlerse masada bulunmayız"

    Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin lira. Verirlerse imza atarız, vermezlerse o meselenin içinde bulunmayız." ifadelerini kullandı.

    TÜRK-İŞ 9 bin TL'yi işaret ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret açıklaması için kamera karşısına geçti.

    TÜRK-İŞ masaya oturmadı

    Bu sırada güne damga vuran olay, TÜRK-İŞ toplantıya katılmayacağını açıklaması oldu.

    TÜRK-İŞ’in masadan kalkmasıyla 2023 yılı asgari ücretini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işveren sendikası birlikte açıkladı.

    Asgari ücret, 8 bin 500 TL olarak belirlendi.


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