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    TÜRK-İŞ: İstediğimiz ücret olmazsa masadan kalkarız

    TÜRK-İŞ: İstediğimiz ücret olmazsa masadan kalkarız

    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, istedikleri asgari ücret miktarı verilmezse masadan kalkacaklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:14
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    Asgari ücret maratonu başladı.

    Milyonların gözünün çevrildiği asgari ücret çalışmaları için takvim belirlendi.

    Bugün işçi, iş veren temsilcileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir araya gelerek takvimi belirledi.

    Takvim belirlendi

    Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık, ikinci toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.

    Takvim belirleme toplantısının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Beklenti karşılanmazsa masadan kalkarız"

    Atalay istenen rakamın verilmemesi durumunda masadan kalkacaklarını söyledi.

    Atalay, "İnşallah tarafları memnun edecek, milleti tebessüm ettirecek rakam çıkarsa, arzumuz üçümüz beraber imza atalım geçen sene gibi. Ama arzu etmediğimiz rakam olursa masada olmayacağımızı yine ifade ediyoruz." dedi.

    TÜRK-İŞ: İstediğimiz ücret olmazsa masadan kalkarız #1


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