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    Türk karasularına geri itilen 4 göçmen yarı çıplak halde bulundu

    Yunan unsurları tarafından üzerleri çıplak halde geri itilen 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 14.06.2022 - 12:12
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    Türk karasularına geri itilen 4 göçmen yarı çıplak halde bulundu

    Muğla’nın Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alındı.

    Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgeye yöneldi.

    Yunanistan'ın geri püskürttüğü göçmenler çıplak halde bulundu

    Yunanistan unsurlarınca yarı çıplak halde can salına bindirilip Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından kurtarıldı.

    Göç idaresine teslim edildiler

    Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

    Türk karasularına geri itilen 4 göçmen yarı çıplak halde bulundu #1


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