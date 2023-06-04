Türk komandolarının araçları Kosova'ya gönderildi Kosova'da seçim sonuçlarını protesto eden Sırpları durdurmak için çağrılan komando taburuna ait araçları taşıyan tır konvoyu Kosova Sultan Murat Kışlası'na hareket etti.

AA & Ensonhaber

Kosova'da yapılan yerel seçimlerin ardından ortalık karıştı.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edildi.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Sırplar arasında arbede yaşandı, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri ile Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30'u asker 80'den fazla kişi yaralandı.

Sırp ordusu çatışmaya hazır

Sırbistan hükümeti de yaptığı açıklamayla ortamı daha fazla gerdi.

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Kosova ile yaşanan gerginlik yüzünden ordunun her an çatışmaya girmeye hazır hale getirildiğini belirtti.

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya asker gönderileceğini duyurdu.

Araçlar Kosova yolunda

İhtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun kullanacağı araçlar tırlar üzerinde kışladan ayrıldı.

Edirne'ye gelen araçları taşıyan konvoy Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Kosova'ya doğru çıkış yaptı.