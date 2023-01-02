Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısının 197'yi bulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ihracatının 2022'de, önceki yıla göre yüzde 12,9'luk artışla 254,2 milyarı bulduğunu söyledi.

"Hedefimiz Türkiye'yi en çok ihracat yapan 10 ülkenin içine sokmak"

Hedefin Türkiye'yi en çok ihracat yapan 10 ülke arasına sokmak olduğunu belirten Erdoğan, aylık ortalama 21 milyar doların üzerine çıkıldığını da sözlerine ekledi.

"Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde ihracat aile sayımız 9 bin 700'ü aştı." diyen Erdoğan, daha sonra Türkiye'nin Türk Lirasıyla ihracat yaptığı ülkelerin sayısını paylaştı.

Türk Lirasıyla ihracat yapılan ülkelerin sayısı arttı ViDEO

"Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "Hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Ey Gayrimilliler burayı iyi dinleyin. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu." ifadelerini kullandı.