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    Türk SİHA'ları, Suriye'de PKK kontrolündeki petrol rafinerisini vurdu

    Teröristlerin kontrolündeki rafineri, SİHA'lar tarafından imha edildi. Operasyon sonrası çıkan yangın görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:57
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    Türk SİHA'ları, Suriye'de PKK kontrolündeki petrol rafinerisini vurdu

    Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'den Türkiye topraklarına roketlerle saldırı düzenledi.

    Saldırılarda, Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Kilis'teki siviller hedef alındı.

    Suriye'de terör hedeflerine operasyon

    Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de belirlenen hedeflere yönelik harekat başlattı.

    Askeri operasyonda teröristlere ait noktalar tam isabetle vuruldu. Suriye'nin Kahtaniye beldesinde operasyona ilişkin anlar sosyal medyaya yansıdı.

    SİHA'lar teröristlerin rafinerisini vurdu

    Görüntülerde, Türkiye'den havalanan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) vurduğu petrol rafinerisi yer alıyor.

    Rafinerinin, PKK/YPG'li teröristler tarafından kontrol edildiği belirtildi. Nokta atışı operasyon sonrası rafineride yangın çıkarken, söz konusu hedefin vurulma anı da paylaşıldı.

    Türk SİHA'ları, Suriye'de PKK kontrolündeki petrol rafinerisini vurdu ViDEO

    Erdoğan: Hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin, "Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil." ifadesini kullanmıştı.

    Erdoğan, "Bu terör örgütlerinin zararsız hale getirilmesi, yok edilmesi bizim şu anda güvenlik güçlerimizin başlı başına, olmazsa olmaz bir görevidir.

    Burada ne kadarlık bir güç Kara Kuvvetleri'nden de buna katılması gerekir; bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler; istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız." demişti.

    Türk SİHA ları, Suriye de PKK kontrolündeki petrol rafinerisini vurdu #1

    Türk SİHA ları, Suriye de PKK kontrolündeki petrol rafinerisini vurdu #2


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