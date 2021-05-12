Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, "Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA’lı VURAN TSK’nın emrinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.

Tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'lardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri envanterine milli ve yerli silahların dahil edilmesi sürüyor.

Yerli ve milli teknoloji hamlesi ile üretilen araçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri için hazır hale getiriliyor.

Türkiye bu konuda oldukça büyük başarılar elde etti, etmeye devam ediyor.

Bu başarıya bir kanıtta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den geldi.

TEK SETTE 12 ROKET!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi.



Demir, "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK’nın emrinde." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrinde: Tek sette 12 roket ateşliyor VİDEO

ARACIN ÖZELLİKLERİ

Tek sette 12 adet 107 milimetrelik roket ateşleyebilecek olan VURAN Çok Namlulu Roketatar Aracı (ÇNRA)’nın, oldukça yüksek derecede mobilite özelliğine sahip olduğu biliniyor.





VURAN ÇNRA sistemi tarafından kullanılan 107 milimetrelik roketlerin deniz seviyesinde azami 11 kilometre menzile, yaklaşık 20 kilogram ağırlığa ve 15 metre harp başlığı etki çapına sahip oldukları biliniyor.









SİSTEM BİLGİLERİ

Araç Üstü Mühimmat Yükleme Vinci

Otomatik Tevcih

Telli/Telsiz-Ses/Veri Haberleşme Sistemi

Hidrolik Stabilizasyon Sistemi

Entegre Zemin Metro Ölçüm Cihazı

Kabin Basınçlandırma Sistemi (Opsiyonel)

Güç Kaynağı ve Dağıtım Sistemi

Kabin İçinden veya Uzaktan Ateşleme Yeteneği

5 Dakikadan Daha Kısa Süre İçerisinde Mevzilenebilme Yeteneği

Zırhlandırma (Opsiyonel)

Negatif Yükselişte Atış Yapabilme