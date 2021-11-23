Türk uzmanlar koronayı dört kritere göre hesaplayan modelleme geliştirdi

Türk uzmanlar koronayı dört kritere göre hesaplayan modelleme geliştirdi

Ankara Üniversitesi, 'yaş', 'kan grubu', 'kronik hastalık' ve 'gen yapısı' olmak üzere 4 farklı veriyi dikkate alarak kimin korona nedeniyle ağır hasta olacağını hesaplayan bir modelleme geliştirdi.

Dünya çapında koronavirüse karşı mücadeleler hız kesmeden devam ederken, Ankara Üniversitesi geliştirdiği sistemi açıkladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada,çalışmanın yürütücüsü Bilim Akademisi üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Beksaç'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Beksaç, doğal öldürücü hücrelerin ve genetik faktörlerin Kovid-19 enfeksiyon şiddetine etkileri üzerine araştırmalarının devam ettiğini belirterek, yaptıkları araştırmanın sonuçlarının Immunogenetics dergisinde yayınlandığını belirtti.

YOĞUN BAKIMA İHTİYAÇ OLUP OLMADIĞINI HESAPLAYAN BİR MODELLEME GELİŞTİRİLDİ

Çalışmalardaki görevli bilim insanları, 'yaş', 'kan grubu', 'kronik hastalık' ve 'gen yapısı' olmak üzere 4 farklı veriyi dikkate alarak kimlerin Kovid-19 nedeniyle ağır hasta olacağını, kimlerin asemptomatik şekilde hastalığı geçireceğini hesaplayabilen modelleme sistemi geliştirdi.

Kovid-19'a yakalanılması halinde yoğun bakım ihtiyacı veya hastalığın asemptomatik seyretme olasılığını hesaplamak üzere modelleme sistemi geliştirdiklerini bildiren Beksaç, bu sistem için çeşitli bulguların sisteme girilmesi gerektiğini ifade etti.

GENETİK FAKTÖRLERİN HASTALIĞIN SEYRİNE ETKİ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Beksaç, "Çalışmamızda oluşturulan matematiksel olasılık modelinden elde edilen veriler ışığında, kişilerin Kovid-19 enfeksiyonu durumunda yoğun bakıma ihtiyaç duyma olasılığını hesaplamak üzere oluşturulan araç, https://immunogenetic.org/ web sitesine entegre edildi" bilgisini verdi.

Beksaç, Kovid-19'un herkesi farklı etkilediğine dikkati çekerek kan grubu ve değişik genetik faktörlerin hastalığın seyrine olan etkisinin de önemli olduğunu ifade etti.