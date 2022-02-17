Euro
15.46
-0.14%
Dolar
13.58
-0.10%
Altın
829.73
1.37%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
562.175
-6.83%
BTXN Coin
38.47
3.69%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 22:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer Kudüs’te bir araya geldi.

    HERZOG ZİYARETİ ÖNCESİ BİR ARAYA GELDİLER

    Türk heyetinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yer aldığı Türk heyeti, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz ve İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi Genel Direktörü Eyal Shviki gibi üst düzey isimlerin yer aldığı İsrail heyeti ile bir araya geldi.

    Heyetlerin, Herzog’un ziyaretinin yanı sıra ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları belirtildi.

    Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi #1

    HERZOG KISA SÜRELİ OLARAK TOPLANTIYA KATILDI

    İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Herzog’un Türk heyetini karşılamak amacıyla kısa süreli olarak toplantıya katıldığı ifade edildi.

    Öte yandan Türk heyeti, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

    Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi #2


    İlginizi Çekebilir

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Gaziantep’te Aile Sağlığı Merkezi'ni talan ettiler
    3. Sayfa

    Gaziantep’te Aile Sağlığı Merkezi'ni talan ettiler

    Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda
    Dünya

    Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda

    Görüş Bildir