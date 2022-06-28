Türker İnanoğlu, Cüneyt Arkın'ı anlattı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası canlı yayına bağlanan yakın arkadaşı Türker İnanoğlu, yakışıklı aktörün yurt dışı tekliflerini hep reddettiğini söyledi.

Türk sinema tarihinin usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sevenlerini yasa boğdu.

Dün gece saatlerinde rahatsızlanması sonucunda hastaneye kaldırılan yakışıklı aktör, tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.

Koca bir nesli filmleriyle büyüten Cüneyt Arkın, 85 yaşında son nefesini verdi.

Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile dillere pelesenk olan Cüneyt Arkın'ın geride bıraktığı yakınlarından, bir dönem aktörün yönetmenliğini de yapan Türker İnanoğlu, Habertürk TV'ye bağlandı.

Hüznü sesinden belli olan İnanoğlu, usta oyuncu ile yaşadığı anları aktardı.

Oyuncunun yurt dışı tekliflerini reddedip, 'Memleketimde kalırım' dediğini aktaran İnanoğlu, şu ifadeleri kaydetti;

Mesleği olan doktorluğu yapmadı, kendini sanata verdi

"Cüneyt Arkın, sinemaya girdiği günden beri arkadaş olduğum bir kişiydi. 32 film çektik. İran'a, Tahran'a, Roma'ya birçok Avrupa ülkesine gittik. Kendisi çok hırslıydı ve mesleğini çok seviyordu. Aslında bir tıp doktoruydu, baştan itibaren yapmadı doktorluğu, kendini sanata verdi.

Betül Hanım'la evlatlarının şahidi bendim. Birkaç kere kötü durma düştüm, ilk gelen Cüneyt Arkın oldu ama ben gidemedim, ben de hastayım. Allah rahmet eylesin.

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Yurt dışı tekliflerini kabul etmedi

2 yılda 30 film çektik. Roma'da yayıldı, filmciler arasında 'çok güzel bir adam var' diye sete çalışmalarımızı seyretmeye yapımcılar geliyordu. Ama istemedi oraları da, 'ben kendi memleketimde yaparım' dedi. Dışarıdan çok teklif geldi. Filmleri yurt dışında gösterildi. Bir filmde yönetmenliğini ben yapıyordum.

"Cüneyt hayatımı kurtardı"

Set aralarında müsait bir alanda top oynardık, yemek paydosunda. Bir top göğsüme geldi, nefes alamaz duruma geldim. Cüneyt nefes antrenmanı yaptırdı, hastaneye götürdü hayatımı kurtardı."