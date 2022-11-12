Türkiye, 101 bin 574 düzensiz göçmeni sınır dışı etti

Türkiye, 101 bin 574 düzensiz göçmeni sınır dışı etti

Göç İdaresi Başkanlığı, sınır dışı edilenlerin sayısının yüzde 152 arttığını duyurdu.

Kolluk kuvvetlerinin düzensiz göçmenlerle mücadelesi sürüyor.

Güvenlik güçlerince tespit edilen yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi işlemleri devam ediyor.

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilenlerin sayısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana 101 bin 574 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçle mücadelenin 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğü belirtildi.

248 bin 727 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Bu kapsamda, bu yıl 248 bin 727 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği ve 2016 yılından bu yana girişi engellenen düzensiz göçmen sayısının 2 milyon 712 bin 148 olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, doğu ve güney sınırlarından ülkeye kaçak giriş denemelerinin, alınan tedbirlerle geçen yıla göre yüzde 36 azaldığı belirtildi.

"Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 206 bin 732 olarak kayıtlara geçmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sınır dışı işlemlerinin sayısı yüzde 152 arttı

Sınır dışı işlemlerinin hız kesmeden devam ettiği aktarılan açıklamada, tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 101 bin 574 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği ve geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı edilenlerin sayısının yüzde 152 arttığı ifade edildi.

Açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı edilenlerin sayısının, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 212, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 32 ve diğer uyruklardan yabancılarda yüzde 190 arttığı bildirilerek, 2016'dan bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 427 bin 83'e ulaştığı aktarıldı.

Afganistan ve Pakistan'a 219 özel uçak seferi düzenlendi

Bu yıl Afganistan'a düzenlenen 217 özel uçak seferi ile 41 bin 185, tarifeli uçuşlarla ise 15 bin 989 olmak üzere toplam 57 bin 174 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşünün sağlandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Pakistan'a düzenlenen 2 özel uçak seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 11 bin 195 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir."

Açıklamada, son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olan Türkiye'nin, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirmekte olduğu belirtildi.

Avrupa ülkeleri ve Türkiye karşılaştırması

Geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplam 696 bin 35 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 73 bin 30'unun sınır dışı edildiği, böylelikle Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalamasının yüzde 10 olduğu bilgisi verildi.

Türkiye'nin sınır dışı başarı oranının 2022 yılındaki toplam yakalamalardan, illegal çıkış yaparken yakalanan Suriye uyruklu yabancılar, geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar baz alındığında yüzde 69'a yükseldiği kaydedildi.

18 bin 773 yabancının işlemleri sürüyor

AA'nın haberine göre, geri gönderme merkezlerinin sayısının 30'a, kapasitesinin ise 20 bin 540'a yükseltildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bırakmıştır. Halihazırda geri gönderme merkezlerimizde 103 farklı uyruktan 18 bin 773 yabancı (5 bin 203'ü Afganistan, 4 bin 224'ü Pakistan ve 9 bin 346 diğer uyruk) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir."