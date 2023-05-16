Türkiye 2. tura giderken koalisyonlara bakalım: İşte Türkiye'de bugüne kadar kurulan koalisyon hükümetleri Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde sandığa gitti ve sandıktan ikinci tur çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için liderler ikinci tura hazırlanırken, bugüne kadar kurulan koalisyon hükümetlerine bir bakalım!

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Milletvekilliği seçimleri tamamlandı ve rekor bir katılımla gerçekleşen oylamada Cumhur İttifakı, mecliste üstünlüğü sağladı. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlere ikinci tura kaldı. Türkiye, ilk defa ikinci tur seçimlerini gerçekleştirecek. Türkiye ikinci tur seçimlerine hazırlanırken, bugüne kadar kurulan koalisyon hükümetlerine bir bakalım. İşte Türkiye'de bugüne kadar kurulmuş koalisyon hükümetleri 1. CHP-AP 2. CHP-YTP-CKPM 3. CHP-BAĞIMSIZLAR HÜKÜMETİ 4. SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ HÜKÜMETİ 5. FERİT MELEN'İN GEÇİCİ HÜKÜMETİ 6. NAİM TALU'NUN GEÇİCİ HÜKÜMETİ 7. SADİ IRMAK'IN GEÇİCİ HÜKÜMETİ 8. 1. MC HÜKÜMETİ 9. DYP-SHP KOALİSYONU 10. DYP-CHP KOALİSYONU 11. ANA-SOL HÜKÜMETİ 12. REFAH-YOL HÜKÜMETİ 13. ANAP-DSP KOALİSYONU 14. DSP-ANAP-MHP KOALİSYONU