Türkiye Alevi Federasyonu Başkanı: Alevilik kendine özgü bir inançtır

Birçok farklı medeniyeti içinde barındıran Anadolu, tarihi boyunca farklı kültür, inanç ve mezheplere ev sahipliği yaptı.

Bu yüzden birçok kere farklı tartışma konularına da sahne oldu.

Türkiye Alevi Federasyonu Başkanı Zeynel Abidin Koç da yaptığı bir açıklama ile yeni bir tartışma konusunu açtı.

Abidin Koç, katıldığı bir televizyon programında, Aleviliğin İslam'la bir ilişkisi olmadığını, kendine özgü ayrı bir inanç olduğunu söyledi.

"SİZİN İÇİN KABE NEYSE, BİZİM İÇİN HACI BEKTAŞİ DE ODUR"

Zeynel Abidin Koç, tartışma yaratacak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Hacı Bektaşi Veli dergahına bakışımızı anlamıyorlar. Daha önce de söyledik. Sizin için Kabe neyse, bizim için de bir merkezdir orası.

"BİR İNANCIN İKİ TANE İBADET MERKEZİ OLAMAZ"

İsminde Alevi-Bektaşi ismi var. Alevilerin ibadethanesi cemevidir diyemiyor. Alevilerin ibadeti Cem'dir, diyemiyor. Alevilik İslam'ın bir yorumudur, 5'inci mezhebidir, bu mezhep üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Bir inancın iki tane ibadet merkezi olamaz.

"ALEVİLİK KENDİNE ÖZGÜ BİR İNANÇTIR"