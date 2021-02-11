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    Türkiye-Azerbaycan askerleri Kış 2021 Tatbikatı kapsamında iglo evlerde

    Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ortak gerçekleştirdiği Kış-2021 tatbikatı kapsamında askerler, iglo evlerde yaşam faaliyeti gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 10:14
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    Türkiye-Azerbaycan askerleri Kış 2021 Tatbikatı kapsamında iglo evlerde

    Kars’ta, 1 Şubat’ta başlayan Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, iglo evlerde gerçekleştiren yaşam faaliyeti senaryosu ile devam etti.

    HER KOŞULA HAZIRLAR

    İki ülke silahlı kuvvetlerine bağlı unsurlar, tatbikat kapsamında hazırlanan senaryolar çerçevesinde sahadaki her türlü koşulu birebir yaşıyor.

    Türkiye-Azerbaycan askerleri Kış 2021 Tatbikatı kapsamında iglo evlerde #1

    EKSİ 17 DERECEDE İGLO EV

    Bu kapsamda, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, eksi 17 derecede iglo evlerde yaşam faaliyeti gerçekleştirdi.

    Türkiye-Azerbaycan askerleri Kış 2021 Tatbikatı kapsamında iglo evlerde #2

    OMUZ OMUZA UYUDULAR

    Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerler, çetin kış şartlarında iglo evlerde omuz omuza beraber uyudu.

    Türkiye-Azerbaycan askerleri Kış 2021 Tatbikatı kapsamında iglo evlerde #3

    KIŞ-2021 TABİKATI

    Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı1.268 personel ile gerçekleştirilen tatbikatta, 190 adet değişik cinste araç, 218 adet farklı cins ve çapta silah kullanılmakta.

    Tatbikat kapsamında çeşitli senaryolar, Türkiye ve Azerbaycan Ordusu unsurları tarafından icra ediliyor.

    Türkiye-Azerbaycan askerleri Kış 2021 Tatbikatı kapsamında iglo evlerde VİDEO


    Türkiye-Azerbaycan askerleri Kış 2021 Tatbikatı kapsamında iglo evlerde #4

    Türkiye-Azerbaycan askerleri Kış 2021 Tatbikatı kapsamında iglo evlerde #5

    Türkiye-Azerbaycan askerleri Kış 2021 Tatbikatı kapsamında iglo evlerde #6

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