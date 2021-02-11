Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ortak gerçekleştirdiği Kış-2021 tatbikatı kapsamında askerler, iglo evlerde yaşam faaliyeti gerçekleştirdi.

Kars’ta, 1 Şubat’ta başlayan Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, iglo evlerde gerçekleştiren yaşam faaliyeti senaryosu ile devam etti.

HER KOŞULA HAZIRLAR

İki ülke silahlı kuvvetlerine bağlı unsurlar, tatbikat kapsamında hazırlanan senaryolar çerçevesinde sahadaki her türlü koşulu birebir yaşıyor.





EKSİ 17 DERECEDE İGLO EV

Bu kapsamda, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, eksi 17 derecede iglo evlerde yaşam faaliyeti gerçekleştirdi.

OMUZ OMUZA UYUDULAR

Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerler, çetin kış şartlarında iglo evlerde omuz omuza beraber uyudu.

KIŞ-2021 TABİKATI

Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı1.268 personel ile gerçekleştirilen tatbikatta, 190 adet değişik cinste araç, 218 adet farklı cins ve çapta silah kullanılmakta.

Tatbikat kapsamında çeşitli senaryolar, Türkiye ve Azerbaycan Ordusu unsurları tarafından icra ediliyor.

Türkiye-Azerbaycan askerleri Kış 2021 Tatbikatı kapsamında iglo evlerde VİDEO



