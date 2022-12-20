Türkiye Barolar Birliği toplantısında başörtüsü protestosu

Başörtüsüne anayasal güvence gündemdeyken Türkiye Barolar Birliği toplantısından tepki çeken bir olay yaşandı. Başörtülü üyenin konuşması sırasında katılımcılar salonu terk etti.

Türkiye'de son dönemde başörtüsünün yasal ve Anayasal güvence altına alınması gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsüne yönelik kanun teklifi vererek bu konunun yasal güvence altına alınması gerektiğini açıkladı.

Bunun ardından yasal teklifin yeterli olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirterek talimat verdi.

Ülke olarak başörtüsünde gereken adımlar atılmaya devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir video tepki çekti.

TTB toplantısında başörtüsü protestosu

Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Barolar Birliği'nin 37'nci Mali Genel Kurulu'nda başörtüsü protestosu yaşandı.

Salonu terk ettiler

TTB'nin toplantısında başörtülü divan üyesinin konuşma yapmak üzere kürsüye çıkması sonrası salonda bulunan avukatlar kitlesel olarak salonu terk ettiler.

"Esef duyuyorum"

Duruma tepki gösteren divan üyesi, "Ben sizi sabahtan beri saygıyla dinlerken sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı esef duyduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından salondaki diğer üyeler başörtülü divan üyesine alkışlayarak destek verdi.

Sosyal medyada tepki çekti

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı konuya ilişkin tepkilerini dile getirdi.



