TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Ensonhaber'e anlattı: En büyük ve en kaliteli petrol rezervimize ulaştık Enerjide dışa bağımlılığı bitirmekte kararlı olan Türkiye, Şırnak'taki Gabar Dağı'nda büyük bir petrol rezervi keşfetti. Ensonhaber de bölgeye giderek TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den keşfin detaylarını tek tek dinledi.

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Türkiye, Karadeniz'de bulduğu doğalgaz ardından enerjide büyük bir keşif daha yaptı.

Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı'nda, 2018'den bu yana yapılan çalışmalar meyvesini verdi.

Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil üretim kapasitesinde petrol rezervi bulundu.

Ülkenin tamamında üretilenden daha fazla olacağı aktarılan petrol keşfinin maddi karşılığı ise 70 milyar doları buluyor.

Ayrıca bu keşifle birlikte ülkemizde üretilen petrol miktarı 450 milyon varilden 600 milyon varile çıkmış oldu.

Türkiye'nin enerjideki yeni keşfi tüm yurdu sevince boğarken, bölgedeki petrol kuyusu, perşembe günü düzenlenen törenle hizmete alındı.

Ensonhaber petrol keşfinin yapıldığı Gabar Dağı'na gitti

Hal böyle olunca seçim süreci boyunca sokağın sesi olan Ensonhaber de, yeni keşfi yerinde görüntülemek için Gabar Dağı'na gitti.

Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ensonhaber Editörü Can Badak, sahadaki heyecanı ve detayları okuyucularımızla paylaştı.

Yapılan keşifle ilgili mikrofon uzatılan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Ensonhaber'e özel açıklamalarda bulundu.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Ensonhaber için tek tek anlattı

Yaşanan sürece ilişkin bilgiler veren Bilgin, büyük petrol keşfinin detaylarını tek tek anlattı.

Bölgede çalışmaların 2018'den bu yana yürütüldüğünü belirten Bilgin, "2018’den beri çalışmalar yürütüldü. Daha önce benzer alanlarda yapılan keşifler, bu çalışmayı yapmaya yöneltti." dedi.

En yüksek standardı yakaladık: Buradaki toplam rezerv büyüklüğümüz 1 milyar varil olarak hesaplandı

Keşfe dair detayları paylaşan Bilgin, "Şehit Aybüke Yalçın sahasında ilk açtığımız kuyuda 2650 metre derinlikte 41 API petrol kalitesinin en yüksek standartlarını yakaladık. Buradaki toplam rezerv büyüklüğümüz 1 milyar varil olarak hesaplandı. Dolayısıyla türkiyenin gelmiş geçmiş en büyük ve en kaliteli petrol rezervine ulaştık." şeklinde konuştu.

Günlük üretimi 100 bin varil seviyesine taşıyacağız: Şırnak'a çok ciddi ekonomik katkıları olacak

Bundan sonra yapılacak çalışmalar ve keşfin bölge halkına etkisini de değerlendiren TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Bundan sonraki çalışmalarımız artık saha geliştirme çalışmaları, bu sahayı hızlıca devreye alarak günlük üretimi 100 bin varil seviyesine taşımalıyız. Bundan sonraki dersimiz bu ve bunu 2 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Yıllar içerisinde petrol ve petrole bağlı endüstrilerin burada hızlıca geliştiğini göreceksiniz. Batman bunun bir örneği ama artık Şırnak’ta da gelişecek. Petro-kimya tesisleri, rafineriler, boru hatları bunlarla ilişki bir sürü hizmet sektörü gelişecek. Şırnak’ta aslında çok ciddi ekonomik katkılar, çok kısa süre içerisinde vatandaşımıza yansıyacak." dedi.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verilmesine vurgu yaptı: Milletimiz şehitlerini unutmaz

Petrol keşfinin yapıldığı kuyuya Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın isminin verilmesiyle ilgili de konuşan Bilgin, "Elbette ki milletimiz şehitlerini unutmaz, unutturmaz. Bizim için de bu durum geçerli. Bu çerçeve içerisinde yeni yapılacak keşiflerde de şehitlerimiz mutlaka anılacaktır." mesajını verdi.

Bölgede yapılan keşfe ulaşabilmek için 26 kilometrelik bir yol yapıldığını sözlerine ekleyen Melih Han Bilgin, mevsim şartları nedeniyle yaşanan zorlukları da okuyucularımıza aktardı.

TPAO Müdürü Bilgin, bölge şartlarının zorluğuna da değindi

Bilgin, "Sadece buraya gelmek için 26 km yol yapıldı. Bu yolla 1 yıl uğraşıldı. Ekim ayında başladık bu sondaja ancak kış şartları izin vermedi sondajı tamamlamamıza. Mart 15’e kadar burada 3 metre kar kalınlığı vardı dolayısıyla şartlar nedeniyle gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de petrolcülüğün kaderini değiştiren keşif: Arap petrolü standardında

Yapılan büyük keşifle Arap ülkelerinde çıkarılan petrol kalitesinin yakalandığını vurgulayan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye konvansiyonel olarak kendi üretim sahalarında 1800 tane kuyudan üretim yapıyor. Bu kuyuların ortalama üretimi kuyu başına 35 varil. Oysa sadece bu kuyudan 1200 varil üretiyoruz. Esma Çevik’te 7 kuyudan 10 bin varil üretiyoruz. Esma Çevik’in tek başına ortalamasına baktığımız zaman Türkiye ortalamasının yaklaşık 40 katı kadar daha verimli bu kuyumuz. Türkiye’de petrolcülüğün geleceği ve kaderini değiştiren keşiftir bu keşif. 41 API petrol, dünyanın en kaliteli petrol standardında Arap petrolü standardında bir petrol. Petrol yeşiline bakarsanız aslında kalitesini buradan görmek mümkün. Çok nitelikli üst kalitede bir petroldür.

Keşfi yapan mühendis Tuğba Özdağan: 5-6 gündür net 1200 varillik oldukça iyi kalitede bir üretim yapıyoruz

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in ardından keşfi yapan ekibin başındaki mühendis Tuğba Özdağan da hislerini Ensonhaber'e anlattı.

Keşfe dair bilgiler veren Özdağan, "Kan ve gözyaşıyla anılan topraklar buralar, o yüzden bizim için çok ciddi bir gurur ve motivasyon. Şu ana kadar kara alanları içerisinde yaptığımız keşiflerin en büyüğü diyebiliriz. Çok büyük bir alan söz konusu kuyudan 5-6 gündür net 1200 varillik oldukça iyi kalitede bir üretim yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Bilgin: Bölgenin 2-3 kilometre batısında yeni çalışmalarımız var

Son olarak Şırnak Valisi Osman Bilgin de Ensonhaber ile keşifle ilgili yaşadıkları mutluluğu paylaştı.

İşsizliğin yoğun olduğu bölgelerden biri olan Şırnak'ın bulunan petrolle ayağa kalkacağını belirten Vali Bilgin şunları söyledi:

İlk etapta 500 kişiye istihdam sağlanacak: Sayı 10 binleri bulabilir