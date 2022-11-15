Türkiye, BM İklim Değişikliği Konferansı için adaylık başvurusunu yaptı

Türkiye, BM İklim Değişikliği Konferansı için adaylık başvurusunu yaptı

Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin, BM İklim Değişikliği Konferansının 31'incisine ev sahipliği için aday olduğunu, BM Sekreteryası'na resmi başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Değişikliği Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "En geç 2038 yılına kadar tüm emisyonların en fazla pik yapacağı yıl olarak tüm dünyaya ilan etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Resmi başvuru yapıldı

Kurum, Türkiye'nin, BM İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisine ev sahipliği için aday olduğunu, BM Sekreteryası'na resmi başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Kurum, "Hazırlayacağımız İklim Kanunları ile de adımlarımızı atmaya devam edeceğiz." dedi.

Emisyon sunumu da gerçekleştirildi

Bakan Kurum, mevkidaşlar ile görüşmelerin de gerçekleştirildiği konferansta Türkiye'nin emisyon azaltım hedeflerini içeren sunumlarını gerçekleştirdiklerini de söyledi.

Kurum son olarak, ''Emisyon oranlarında yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41'e çıkartıyoruz. Nerdeyse 2 katı büyüklüğünde bir taahhütte bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.