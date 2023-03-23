Türkiye de dahil 27 İslam ülkesinde mübarek ramazan ayı başladı Mübarek ramazan ayı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 27 İslam ülkesi ile Fransa, Avusturya ve Avustralya kıtasındaki Müslüman topluluklarda bugün başladı. Bangladeş ve Hindistan'da ise ramazanın ilk günü cuma olacak.

AA

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Mısır, Filistin, Tunus, Sudan, Suriye, Libya, Cibuti, İran, Ürdün, Umman, Cezayir, Moritanya, Fas, Malezya, Endonezya, Irak, Lübnan, Somali, Komor Adaları ve Pakistan'da resmi makamların açıklamalara göre ramazanın başlangıcı olarak 23 Mart Perşembe günü belirlendi.

Bangladeş resmi ajansı ve Hint Alimler Birliği'nden yapılan açıklamalarda Bangladeş ve Hindistan'da ramazanın ilk gününün cuma olacağı kaydedildi.

Ülkelere göre farklılık nereden kaynaklanıyor?

İslam hukukunda esas alınan hicri takvim başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor.

Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor.

İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor, ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle ramazan ayının başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.