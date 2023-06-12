Türkiye ekstrem hava olaylarının etkisinde Son yılların en yağışlı nisan, mayıs ve haziran ayı yaşanıyor. Uzmanlara göre 3 ayda yüzde 100’lerin üzerinde bir yağış artışı yaşandı…

İHA

Hava, bir sıcak bir soğuk, bir yağışlı bir güneşli…

Türkiye tam 3 aydır ilginç bir durumla karşı karşıya…

Kış boyu kuraklık yaşayan iller, şu sıralar sel ve baskınlarla mücadele ediyor.

Özellikle turist çeken turizm bölgelerindeki yağışlar, almış başını gidiyor.

Tam sezon açıldı derken sağanakla güne 'merhaba' diyenler, tatilleri için endişeleniyor.

Uzmanlara göre ise havanın değişken hali, tehlikeli boyutlara ulaşabilir.

'Sele, su baskınına alışın'

Öyle ki uzmanlar, bitki köklerinin çürümesinden orman yangınlarına kadar yağışların birçok felaketi tetikleyebileceğini düşünüyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Ceyhun Özçelik, tabiatın kendini bir şekilde dengelediğini söyledi.

Bundan sonraki yıllarda ekstrem hava olaylarının görülmesinin normal olduğunu, başta büyükşehirler olmak üzere kentlerde herkesin ani su baskını ve sel gibi olaylara hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

"Bu bölge, bu hava şartlarına uygun değil"

Haziran ayının ortalarına rağmen yağışlı havanın devam ettiğini dile getiren Özçelik, şöyle devam etti:

Eylül ayının başından nisan ayının ortalarına kadar ciddi bir kuraklık söz konusuydu. Şu anda da şiddetli yağışların yaşandığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Haziran ayının ortalarına gelmemize rağmen hemen hemen ülke genelinde çok ciddi şiddetli yağışlar ile karşı karşıyayız. Muğla deniz ve güneş turizminin yaşandığı ülkemizin önde gelen turistik destinasyonlarından biri. Haziran ayının ortasında hala güneşli günlerin özlemini çekiyoruz. Bu bölge, bu hava şartlarına aşina değil. Daha önce dile getirmiştik. İklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak yağış rejiminde de bir değişim söz konusuydu. Bu değişimden kaynaklı olarak ülke genelinde ciddi yağış ve hava aktivitelerinde sapmalar gözleyebiliyoruz.

"Orman yangınları için de müsait bir ortam"

Haziran ayında devam eden yağışların tarımsal faaliyetlere ve etkisinin olabileceğini belirten Doç. Dr. Özçelik, şunları söyledi: