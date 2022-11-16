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    Türkiye Ermenileri Patriği, Taksim’de can verenleri andı

    Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, terör saldırısında yaşamını yitirenleri İstiklal Caddesi'nde andı. Maşalyan, platforma karanfil de bıraktı.
    • 16.11.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 15:42
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    Türkiye Ermenileri Patriği, Taksim’de can verenleri andı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde pazar günü, Suriyeli kadın teröristin bıraktığı çantadaki TNT patladı.

    Hain saldırıda 6 kişi can verdi, 81 kişi de yaralandı.

    Hastaneye kaldırılan yaralıların çoğu taburcu oldu, 6'sı ise hala yoğun bakımda tedavi görüyor.

    Bombanın patladığı noktada anma

    Dünyanın gözünü çevirdiği Taksim'de ise hayat normale döndü.

    Cadde o günkü gibi kalabalık olmasa da bombanın patladığı noktada yoğunluk var.

    Bin 200 Türk bayrağının asıldığı caddeye giderek hayatını kaybedenlerin ananlar, dualar ediyor, karafiller bırakıyor.

    Karanfil bıraktı

    Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da terör saldırısının gerçekleştiği Taksim’deki alanı ziyaret etti.

    Burada hayatını kaybedenlerin anısına kurulan platforma karanfil bırakan Maşalyan, saldırıda yaşamını yitirenleri andı.

    Türkiye Ermenileri Patriği, Taksim’de can verenleri andı #1


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