Türkiye, farklı kıtalardan milyonlarca turist çekti

Bakanlık verilerine göre, yılın ilk 7 ayında farklı kıtalardan birçok turist, tatil için Türkiye’yi seçti. Sadece temmuzda, Amerika’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Asya’ya milyonlarca turist geldi.

Türkiye, turizm gözdesi ülkeler arasına adını yazdırmaya devam ediyor…

Yılın ilk 7 ayında, farklı kıtalardan 20 milyonun üzerinde turist Türkiye’yi ziyaret etmiş durumda.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından önceki gün açıklanan temmuz ayı ve yılın ilk 7 ayının sınır istatistiklerine göre, yılın ilk 7 aylık döneminde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 128,28 arttı ve 23 milyon 30 bin 209 oldu.

Ayrıca, 3 milyon 165 bin 538 yurt dışında ikamet eden vatandaşla birlikte, toplam ziyaretçi sayısı 26 milyonun üzerine çıkmış oldu.

Farklı kıtalardan Türkiye’ye geldiler

Yılın ilk 7 aylık periyodunda Türkiye; Afrika’dan Güney Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya farklı kıtalardan turist çekti.

Afrika’dan 751 bin 123, Amerika’dan 175 bin 590, Asya’dan 4 milyon 375 bin 93, Avrupa’dan 12 milyon 132 bin 8, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan da 4 milyon 759 bin 756 yabancı geldi.

Ziyaretçilerin 355 bin 474’ü günübirlikçi

Ocak-Temmuz 2022 döneminde ülkeye gelen 23 milyon 30 bin 209 yabancı ziyaretçinin 355 bin 474’ü ( yüzde 1,54) günübirlikçilerden oluştu.

Günübirlikçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu ilk 5 il ise şöyle:

İstanbul (8 milyon 514 bin 806), Antalya (6 milyon 359 bin 373), Edirne (2 milyon 522 bin 829), Muğla (1 milyon 481 bin 991) ve Artvin (781 bin 260).

Ziyaretçi sayısı yüzde 52,84 arttı

2022 Temmuz’unda, bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 52,84 artış gösterdi.

Ziyaretçilerin sayısı, 6 milyon 665 bin 129 oldu.

Temmuzda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise geçen temmuz ayında Almanya (962 bin 3), Rusya Federasyonu (741 bin 419), İngiltere (545 bin 973), Hollanda (266 bin 026) ve Bulgaristan (250 bin 859) ilk beş sırayı paylaştı.

Bu ülkelerinin ardından en çok ziyaretçi gelen 20 ülkenin de sırasıyla; İran (227 bin 473), Fransa (225 bin 889), Polonya (219 bin 608), Irak (180 bin 736), Belçika (163 bin 923), Gürcistan (162 bin 844), ABD (137 bin 77), Romanya (131 bin 372), Avusturya (129 bin 508), Kazakistan (122 bin 64), Suudi Arabistan (110 bin 991), İsrail (109 bin 556), Ürdün (93 bin 658), Danimarka (93 bin 588) ve Kuveyt (90 bin 948) oldu.

Aynı ay içerisinde Afrika’dan 153 bin 746, Amerika’dan 35 bin 434, Asya’dan 1 milyon 146 bin 663, Avrupa’dan 3 milyon 779 bin 234, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan da 1 milyon 325 bin 970 yabancı vatandaş, Türkiye’yi ziyaret etti.

Temmuz ayında ülkeye gelen 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçinin 124 bin 486’sını günübirlikçiler oluşturdu.

Antalya'dan 2 milyonun üzerinde giriş yapıldı

En çok giriş yaptıkları sınır kapıları; Antalya (2 milyon 309 bin 973), İstanbul (1 milyon 759 bin 506), Edirne (772 bin 978), Muğla (607 bin 530) ve İzmir (281 bin 606) oldu.

İlk yedi ayda ülkeye gelen ziyaretçilerin 961 bin 610’unun deniz, 22 milyon 280 bin 801’inin hava, 7 milyon 328 bin 466’sının kara ve 28 bin 910’unun da tren yolculuğunu tercih ettiği görüldü. Temmuz ayında ise ziyaretçilerin 334 bin 190’ı deniz, 6 milyon 176 bin 414’ü hava, 1 milyon 846 bin 335’i kara, 6 bin 427’i de tren yolculuğu ile ülkeye giriş yaptı.

Bakanlık rakamlarına göre ilk yedi ayda en çok turist gönderen ülkeler ise şöyle: