Türkiye ile Azerbaycan'dan yeni iş birliği

İstanbul'da görüşme yapan iki ülke yardımcıları, orman yangınları ile mücadele konusunda iş birliği yapma kararı aldı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında iş birliği görüşmesi...

İstanbul'a gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Korgeneral Etibar Mirzayev, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ile bir araya geldi.

Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantıda ormanların yangınlardan korunması ve yangınlarla mücadele alanında hazırlanan iş birliği protokolünün detayları ele alındı.

Azerbaycan helikopter ve uçak desteği sağlayacak

Karşılıklı görüşmede kardeş ülke Azerbaycan tarafından yangında kullanılmak üzere Türkiye’ye helikopter ve uçak desteği sağlanacağı ve yakın bir tarihte ülkemizde birlikte bir yangın tatbikatı yapılacağı konusunda mutabakata varıldı.

Etibar Mirzayev görüşmede, orman yangınlarına müdahale, acil durum yönetimi konularında yeni bakış açılarını tartışmak ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla burada bulunduklarını ifade ederek samimi karşılamadan dolayı teşekkürlerini iletti.

İş birlikleri daha da ileri taşınacak

Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, geçtiğimiz yıl çıkan büyük yangınlarda verdikleri destekten ötürü Azerbaycan devletine teşekkürlerini iletti. Azerbaycan ile ormancılık alanında teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve ikili ilişkilerin daha iyi noktalara taşınması için gereken çabayı göstereceklerini belirten Tiryaki, yangınla mücadelede iş birliğinin yanı sıra, farklı alanlarda da tecrübe paylaşımı yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

DHA'nın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karabağ-Cebrayil bölgesinde yapılması düşünülen Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi için de çalışmalara başlandığını belirten Tiryaki, Ormancılık Eğitim Merkezi için avan projeler, Fidanlık Tesisi için ise vaziyet planları hazırlandığını ifade ederek, çalışmaların hızla süreceğini kaydetti. Toplantının ardından İstanbul Bölge Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Merkezinde konuk ülke heyeti ve katılımcılara, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan sistemler, izlenen yöntem ve gelişmeler hakkında detaylı bilgi verildi.