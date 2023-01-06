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    Türkiye ile Ermenistan arasında hava kargo ticaretinin önü açıldı

    Doğrudan kargo uçuşlarının 1 Ocak'tan itibaren mümkün olması sağlandı.
    • 06.01.2023 - 16:35
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 16:38
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    Türkiye ile Ermenistan arasında hava kargo ticaretinin önü açıldı

    Normalleşme adımları, Türkiye ile Ermenistan arasında atılmaya devam ediyor.

    İki ülkenin kurduğu diyalog kapsamında ilk görüşme, Moskova'da 14 Ocak'ta yapıldı.

    O günden bu yana çeşitli düzeylerde temaslar yürütülürken, doğrudan hava kargo taşımacılığı alanında karar alındı.

    Doğrudan hava kargo ticareti

    Diplomatik kaynaklara göre, iki ülkenin normalleşme süreciyle ilgili özel temsilcileri arasında yapılan görüşmeler neticesinde 1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olduğu belirtildi.

    Söz konusu kaynaklar, bu konunun Türkiye Ticaret Bakanlığınca Türkiye ihracatçı birliklerine duyurulduğunu ifade etti.

    Karşılıklı uçuşlar başladı

    Rusya'nın başkentinde yapılan görüşmede, Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmiş ve şubatta karşılıklı uçuşlar başlamıştı.

    Türkiye ile Ermenistan arasında hava kargo ticaretinin önü açıldı #1

    Türkiye ile Ermenistan arasında peş peşe görüşmeler

    AA'nın haberine göre, özel temsilciler, ikinci görüşmeyi 24 Şubat’ta, üçüncü görüşmeyi 3 Mayıs'ta Viyana’da yapmıştı.

    Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 11-13 Mart’ta Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılmıştı.


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