Türkiye - İran sınırında jandarmanın kaçak göçmen operasyonu

Türkiye'nin iran sınırında göçmenlere karşı ördüğü duvar çalışmaları devam ederken jandarma ekipleri de sınırda düzenlediği operasyonlarda ülkeye girmeye çalışan göçmenleri yakalıyor

Türkiye, merkezinde olduğu göç yolunda, yasa dışı göçmenlere karşı sınır güvenliğinde önlem üzerine önlem alıyor.

Van'da yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terörist sızmalarını önlemek amacıyla duvarlar örülürken bir yandan da güvenlik güçleri sınır hattında görev yapıyor.

Duvarın 40 kilometrelik duvarı tamamlandı

Kaçak geçişlerin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan ve geçen yıl ihalesi yapılan, Van sınırındaki 64 kilometrelik duvarın 40 kilometrelik bölümü tamamlandı.

Kalan 24 kilometrelik bölümün ise bu yıl bitirilmesi hedefleniyor. Van-İran sınır hattındaki toplam 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örüleceği ve bu çalışmanın da 2023'e kadar bitirileceği belirtildi.

Sınırda bir yandan duvar örme çalışmaları devam ederken, jandarma birlikleri de kaçak geçişlerin engellenmesine yönelik 7/24 görevinin başında faaliyetlerini sürdürüyor.

Sınırda jandarmanın göçmen operasyonu

Van'ın İran sınırında bulunan Özalp ilçesine bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'ndeki sınır hattında devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin saklandığı dere yatakları ve mağaraları didik didik arıyor.

Ekiplerin kontrol ettiği dere yatağında yakalanan bir grup kaçak göçmeni ise DHA ekibi görüntüledi.

Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve 1 aydır yolda oldukları belirtilen kaçak göçmenler, ekipler tarafından işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaçak göçmenlerin yoğun olarak kullandıkları Özalp ilçesindeki sınır hattında ise son 4 ayda 5 binin üzerinde göçmen yakalandığı ve işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği kaydedildi.

İlk 4 ayda 55 bin 627 göçmen yakalandı

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesindeki verilere göre, kolluk kuvvetlerinin İran sınır hattında yaptığı faaliyetlerde 2020'de 122 bin 302, 2021'de 162 bin 996 ve 2022'nin ilk 4 ayında ise 55 bin 627 kaçak göçmen yakalandığı belirtildi.

























