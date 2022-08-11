Türkiye-İsveç ve Finlandiya ile ilk mutabakat toplantısı 26 Ağustos'ta yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya verdikleri taahhütleri yerine getirmediklerini görüyoruz, 26 Ağustosta Türkiye-İsveç ve Finlandiya ile ilk mutabakat toplantısı yapılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. Onlar da Ağustos ayını teklif ettiler, 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir." dedi.

Toplantı tarihi belli oldu

Çavuşoğlu, "Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. Onlar da Ağustos ayını teklif ettiler, 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir." dedi.

Suriye'ye harekat mesajı

Suriye'ye yönelik olası harekat ile ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Harekat ile ilgili başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Suriye ile şu anda direkt bir temas söz konusu değil. İstihbaratlar arası görüşmeler yeniden başladı." ifadelerini kullandı.

Suriyeli Bakan ayaküstü sohbet

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu.

Suriye'nin toprak bütünlüğü

Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım. Topraklarının her köşesine hakim olabilecek irade ancak birlik beraberlikle olur. Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz."

"Yunanistan'la herhangi bir görüşme olmadı"

Yunanistan'ın Türkiye aleyhine başlattığı lobi, kampanya çalışmalarından başka ayaküstü selamlaşmalarımız oldu. Savunma Bakanımızın Yunanistan Savunma Bakanı ile NATO toplantısında selamlaşması oldu. Madrid'de Dendias'ı ayaküstü geçerken gördük, bir merhabalaşma oldu. Onun dışında herhangi bir görüşme olmadı." ifadelerini kullandı.