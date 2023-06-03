Türkiye kendi filosunu kurdu! Yangın uçakları göreve hazır Büyük yangın afetinin yaşandığı Antalya'da, 2023 yılı yangın sezonu hazırlıkları tamamlandı. Orman yangınlarına müdahale için alınan yangın uçakları, helikopterler ve diğer araçlarla birlikte tüm ekipler, göreve başladı.

DHA

Türkiye'nin son dönemlerdeki en büyük sınavı doğal afetler oldu.

Bunlardan biri de orman yangınları.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük orman yangını olarak kayda 28 Temmuz 2021'de geçen Manavgat yangını yurdu yasa bürüdü.

Bu süreçte yaşanan tartışmalardan biri de Türkiye'nin ihaleyle yangın söndürme uçağı kiraladığı oldu.

Türkiye kendi filosunu kurdu

Çalışmalarını her geçen gün biraz daha ilerleten Türkiye, satın aldığı uçaklarla artık kendi filosuna sahip.

Konuya bir örnek de Antalya Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Türkiye'de 1 milyon 177 bin hektar orman alanıyla ilk sırada yer alan Antalya'da, 2023 yılı yangın sezonu hazırlıkları tamamlandı.

Göreve başladılar

Orman Genel Müdürlüğü'nce orman yangınlarına müdahale için alınan yangın uçakları, helikopterler ve diğer araçlarla birlikte tüm ekipler, Antalya Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevlerine başladı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, 2023 yılı yangın sezonunda, bölge müdürlüğü bünyesinde 6 uçak, 1 insansız hava uçağı, 1'i idare için toplam 10 helikopter, 51 ilk müdahale aracı, 106 arazöz, 2'si ağır tonajlı 35 su ikmal aracı, 11 dozer, 14 greyder, 10'u idare için toplam 12 treyler, 8 ekskavatörün görev alacağını kaydetti.

Vedat Dikici, ekip olarak ise teknik elaman, orman muhafaza memuru ve işçilerden oluşan 1381 kişinin de yangınla mücadele, gözetleme, haberleşme, iş sağlığı ve güvenliği gibi eğitimlerini tamamladığını açıkladı. Dikici, bu yıl ayrıca 552 yangın gönüllüsüne eğitim verildiğini de kaydetti.

Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarının su ikmali yapabildiği doğal veya yapay su kaynaklarına ilişkin de bilgi veren Vedat Dikici, bölge müdürlüğü dahilinde 240 noktada helikopter yangın havuzu ve 48 muhtelif gölet, dere ve ırmak bulunduğunu aktardı.

143 noktaya 15 dakika içinde müdahale edilecek

Bu yıl ihalesi yapılan 13 helikopter yangın havuzunun daha faaliyete geçirileceğini söyleyen Dikici, su kaynaklarının, orman içlerinde her 5 kilometrede bir olacak şekilde yangına etkin müdahale için tesis edildiğini anlattı.

Yangınlarda görev alacak kara araçlarının il genelinde 143 noktada, çıkabilecek her yangına yaklaşık 15 dakika içinde müdahale edebilecek şekilde konuşlandırıldığını belirten Vedat Dikici, bölgede 40 adet normal, 2 adet ise otomatik yangın gözetleme kulesinin sezon boyunca 24 saat hizmet verdiğini söyledi. Dikici, orman yangınlarının erken tespiti, uzaktan izlenmesi ve etkili kararlar alınması için bu gözetleme kulelerinde 35 adet IP kamera bulunduğunu da söyledi.