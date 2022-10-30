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    Türkiye kış saati uygulamasına geçecek mi? Saatler geri alınacak mı? 2022 kış saati uygulaması..

    Avrupa'da kış saati uygulamasına geçişler başladı. Peki Türkiye'de saatler geri alınacak mı? İşte 2022 kış saati uygulamasının merak edilenleri..
    • 30.10.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 11:49
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    Türkiye kış saati uygulamasına geçecek mi? Saatler geri alınacak mı? 2022 kış saati uygulaması..

    Avrupa'da 30 Ekim 2022 tarihi itibariyle yaz saati uygulaması yerini kış saati uygulamasına bırakmaya başladı. Elektronik cihazlar saatlerini otomatik olarak geri almaya başladı.

    Türkiye'de ise kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Konu hakkında merak ettiklerini araştıran vatandaşlar internette "Kış saati uygulamasına geçilecek mi" sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla ülkemizde kış saati uygulaması yıllardır kullanılmıyor.

    Türkiye 27 Ekim 2013 yılında bu yana kış saati uygulamasına geçmiyor. Peki bu sene kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte cevabı..

    Türkiye kış saati uygulamasına geçecek mi? Saatler geri alınacak mı? 2022 kış saati uygulaması.. #1

    Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?

    Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilmeyecek. Bu yüzden saatler geri alınmayacak.


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