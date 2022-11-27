Türkiye mavi bayraklı plajda, zirveye doğru ilerliyor

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden mavi bayrakta İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü sırada yer alan Türkiye'de, her geçen yıl mavi bayraklı plaj sayısı artıyor.

Türkiye, her konuda kendini ziyaretçilerine hayran bırakıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği mavi bayrak ödüllerinde 2018'de 459, 2019'da 463 mavi bayrağın dalgalandığı Türkiye sahillerinde, bu sayı 2020'de 486'ya, geçen yıl 519'a, bu yıl da 531'e yükseldi.

İller bazında ise en fazla mavi bayrak 229 ile Antalya'da dalgalanıyor. Antalya'yı 111 mavi bayrak ile Muğla, 66 mavi bayrakla da İzmir takip ediyor. Aydın'da 36, Balıkesir'de 31, Samsun'da 13, Çanakkale'de 12, Mersin'de 11, Kocaeli'de 7, Bartın'da 3, Kırklareli, Sakarya ve Ordu'da 2'şer, Van'da ise 1 mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Türkiye üçüncü sırada

Mavi bayrakta 621 plajı ile İspanya'nın birinci, 581 plajı ile Yunanistan'ın ikinci sırada yer aldığı listede üçüncü sırada bulunan Türkiye'nin, zirveye yerleşmesi için kamu ve özel kuruluşlarca etkin bir mücadele yürütülüyor.

"Van Gölü'nden Edirne'ye kadar bayrak sayısını artırıyoruz"

14. Mavi Bayrak Yerel Sorumlular Eğitim Semineri için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, AA muhabirine, gönüllülük esasına göre çalışan vakfın, özellikle çevre konusunda önemli projelere imza attığını söyledi.

Mavi bayrak çalışmasının da vakfın en önemli çalışmalarından biri olduğunu ifade eden Ateş, Türkiye'nin yıllar içinde mavi bayraklı tesisler, plajlar konusunda ciddi gelişme kaydettiğini belirtti.

"Birinciliği almayı hedefliyoruz"

30 yıl önce Türkiye'de mavi bayraklı hiç plaj bulunmadığını anlatan Ateş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye bugün mavi bayraklı plaj konusunda İspanya ve Yunanistan ile yarışıyor. Önemli çalışmalarla önce ikinciliği ve ardından birinciliği almayı hedefliyoruz. Bunun için de eğitimlere çok önem veriyoruz. TÜRÇEV'in iyi bir kadrosu var. Bu kadroyu genişleterek Van Gölü'nden, Edirne ve Karadeniz kıyılarına kadar bayrak sayımızı artırmak için gayret sarf ediyoruz."

"1200 okulda çevre eğitimi veriyoruz"

Bir dönem Turizm Bakanlığı yaptığını hatırlatan Ateş, bugün de TÜRÇEV olarak Kültür ve Turizm, Sağlık, Tarım ve Orman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Milli Eğitim bakanlıklarıyla iş birliği içinde olduklarını kaydetti.

Ateş, bakanlıklarla çevre konularında çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Vakıf olarak 1200 okulda çevre eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlerle önümüzdeki dönem için hem mavi bayrak hem denizlerin temizliği hem de ormanların korunması konusunda çok daha duyarlı bir kuşak yetişiyor." ifadelerini kullandı.