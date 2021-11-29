Türkiye, Mısır ve İsrail ile yeni bir dönemin kapısını aralıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ile olduğu gibi Mısır ve İsrail ile ilişkilerde yeni adımların atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış politikata ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile olduğu gibi Mısır ve İsrail ile de yeni bir döneme girileceğinin sinyalini verdi.

TÜRKİYE'NİN MISIR VE İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan ilişki, ister istemez İsrail ve Mısır’la ilişkileri akla getirdi. Siz bu ilişkilere nasıl bakıyorsunuz? İsrail ve Mısır’a büyükelçileri atayacak mısınız?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Şimdi zaten kararımızı verdiğimiz zaman tabii ki büyükelçileri de belli bir takvim içinde atama durumunda olacağız. Bu söylediğiniz ülkelerin kiminde maslahatgüzar olarak atılmış bazı adımlar var. Büyükelçi yok ama maslahatgüzar var. Bu adımları da peyderpey belli takvim içinde atmış olacağız. Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer adımları atacağız."