Türkiye Mustafa Akıncı'ya rağmen KKTC'yi yalnız bırakmıyor

Türkiye'nin KKTC'ye 117 milyon TL aktarmasından sonra akıllara Mustafa Akıncı'nın "Türkiye'ye biat etmeyiz" sözlerini getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede koronavirüs salgınının getirdiği daralma nedeniyle KKTC kamu maliyesinde ortaya çıkan sorunlar ile Lefkoşa'da yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında gelinen son durum ele alındı.

117 MİLYON LİRA KAYNAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs'ta salgın dolayısıyla yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin olarak ise KKTC ile imzalanmış bir mali protokol olduğunu hatırlatarak, "Korona şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon lira aktarıyoruz." dedi.

"BİZDEN TÜRKİYE'YE BİATÇI ANLAYIŞ ÇIKMAZ"

Geçtiğimiz aylarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bir alt yönetimi olmak istemediklerini belirten Akıncı, "Boşuna uğraşmasınlar ama ‘otur arap, kalk arap’ misali biatçı bir anlayış da çıkmaz." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Bizden biatçı anlayış çıkmaz haberi için TIKLA