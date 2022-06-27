Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya, Madrid'de dörtlü zirve düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İspanya'nın başkentinde gerçekleştirilecek kritik zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, "Buradan geri adım atmamız mümkün değil" dedi.

Yıllardır askeri tarafsızlık politikası sürdüren Finlandiya ve İsveç, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası askeri bir ittifaka dahil olmak için düğmeye bastı.

Stockholm ve Helsinki yönetimleri, hızlı katılım yönündeki başvurularını NATO'ya iletse de Türkiye'nin karşı çıkışıyla karşılaştı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri masada

Ankara, her iki ülkeden terör örgütü ve uzantılarını barındırmamalarını isterken, Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun da kaldırılmasını talep ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk'te katıldığı yayında, Türkiye ile söz konusu iki İskandinav ülkesi arasında devam eden diyaloğun geldiği aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın: Madrid'de dörtlü zirve yapılacak ViDEO

Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya'dan dörtlü zirve

Kalın, "Salı günü NATO Genel Sekreteri'nin ricası üzerine Cumhurbaşkanımızın katılımı üzerine Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi yapılacak. NATO Zirvesi'nden öncesinde önümüzdeki salı günü bu zirve olacak." dedi.

Bu zirveye katılmanın, tutumlarında geri adım anlamına gelmediğine dikkati çeken Kalın, "Bir müzakere yürütüyoruz. Bunun çok aşaması var." ifadelerini kullandı.

"Geri adım atmamız mümkün değil"

İsveç ve Finlandiyalı muhataplarla Ankara ve Brüksel'de iki toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Kalın, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesiyle binaen biz Sedat Önal Bey'le Brüksel'e gidiyoruz. Bize göre müzakere ettiğimiz konuları bir noktaya getirdik. Buradan geri adım atmamız mümkün değil. Oradan Madrid'e geçeceğiz.

"İsveç ve Finlandiya'da çok ciddi değişiklik yapmanız gerekecek"



Finlandiya ve İsveçli mevkidaşlarıma şunu söyledim; siz 200 yüzyıllık tarafsızlık politikasından vazgeçiyorsunuz, büyük bir paradigma değişikliği yaparak bir askeri ittifaka katılma kararı alıyorsunuz. Bu uyumu sağlayabilmek için sizin hem İsveç hem Finlandiya'da çok ciddi değişiklik yapmanız gerekecek. Mevzuat, kanun, Anayasa değişikliği gerektirecek.

"Taahhüdde bulunmakla somut adım atmak arasında fark var"

Aynı değişimi PKK ve onunla iltisaklı olan PYG, PYD ve benzeri yapılara karşı göstermenizi istiyoruz. Bu diğer büyük paradigma değişiminden daha zor ve imkansız değil. Onlar birtakım adımlar atacaklarını söylüyorlar. Taahhütlerini not ettik. Taahhüdde bulunmakla somut adım atmak arasında fark var. Bunların hepsinin kayda geçirilmesini istiyoruz.

"Açık ve net tavır almalarını istiyoruz"



Büyük oranda mutabakat sağladık, anlaşamadığımız birkaç konu var. Yarın onunla mutabık kalırsak, Madrid'e öyle gideceğiz. İsveç ve Finlandiya'nın, doğrudan PKK, PYD, YPG gibi yapılara karşı açık ve net tavır almalarını istiyoruz. Bu Suriye'deki PYD ile YPG ile ilişkiyi de kapsıyor."