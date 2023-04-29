Türkiye nükleer projelerini genişletiyor İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni gerçekleştirilen Akkuyu NGS'den sonra 2 farklı nükleer proje için daha kollar sıvandı. Sinop ve Trakya için çalışmalar başladı.

ensonhaber.com

Türkiye, dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına girdi.

Teknoloji ve enerjide sınıf atlayan Türkiye ilk nükleer tesisi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne kavuştu.

Bu kapsamda 27 Nisan Perşembe günü İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemi ile katılırken, aynı yöntemle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Erdoğan'a eşlik etti.

Akkuyu devrede hedefte yeni projeler var

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) ilk yakıt getirilirken, Türkiye’nin nükleer enerjide elini daha da güçlendirecek çalışmalar başladı.

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak ve doğalgaz ithalatını yıllık 1,5 milyar dolar düşürecek başarılı Akkuyu projesinden sonra yeni projeler için kollar sıvandı.

Erdoğan’ın törende dile getirdiği “Farklı bölgelerimizde inşa etmeyi planladığımız 2’nci ve 3’üncü nükleer santrallerimiz için de inşallah en kısa sürede harekete geçeceğiz” sözleri dikkat çekmişti.

Türkiye gazetesinin haberine göre bu sözlerden sonra yeni projeler için yer arayışları hızlandı.

2'inci nükleer proje Sinop'a

Projeler kapsamında Sinop ve Trakya bu alanda öne çıkan yerler.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öncelikle Sinop’ta yapılması planlanan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu alınan Türkiye’nin 2’nci nükleer güç santralinin inşası için önümüzdeki dönemde projeye ilgi duyan ülkelerle görüşmeleri artırması bekleniyor.

Sinop'taki proje için de Rusya başta olmak üzere birçok ülke ile temasa geçildi.

3'üncü nükleer proje için Trakya ön planda

3’üncü nükleer santral için ise Trakya öne çıkıyor.

Yetkililer tarafından bölgenin stratejik olarak önemli olması artı sağlarken ve arazi şartları bakımından uygun olması da olumlu özelliklerinden.

Projeler üzerinde yer tespit çalışmalarından sonra birkaç alternatif masaya getirilecek.

İnşaat için görüşülecek ülkelere alternatif noktaların ve projenin avantajlarının anlatılacak.