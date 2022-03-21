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- Türkiye, orman varlığını 2021'de 177 bin hektar artırdı
Türkiye, orman varlığını 2021'de 177 bin hektar artırdı
2002 yılından bu yana 6 milyona yakın fidanın toprakla buluştuğu Türkiye'de ormanlık alanlar giderek genişliyor. Ülkede orman varlığı, geçtiğimiz yıl 177 bin hektar yükseldi.
- AA
- 21.03.2022 - 13:17
Geçtiğimiz yıl çok sayıda orman yangınıyla zarar gören Türkiye'de 2002 yılından bu yana başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına hiç ara verilmedi.
2021 yılındaki yangınların ardından süren ağaçlandırma çalışmaları, Türkiye'nin ormanlık alanlarını genişletti.
Türkiye'nin orman varlığı, 2021'de 177 bin hektar arttı.
2021'DE 23,1 MİLYON HEKTARA ULAŞTI
Ülkede yıllara göre ormanlık alanların hektarları şu şekildeydi:
1973 - 20,2 milyon hektar
1999 - 20,7 milyon hektar
2004 - 21,2 milyon hektar
2012 - 21,7 milyon hektar
2015 - 22,3 milyon hektar
2021 - 23,1 milyon hektar
6 MİLYARA YAKIN FİDAN EKİLDİ
Türkiye'de 2002'den bu yana 6 milyara yakın fidan toprakla buluşturuldu. Ormanlık alanlar, 2 milyon hektardan fazla artırıldı.