Petrol
111.27
3.09%
Euro
16.42
0.32%
Dolar
14.84
0.36%
Altın
919.90
0.65%
Borsa
2171
1.26%
Bitcoin
612.601
-0.31%
BTXN Coin
39.19
-0.17%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Türkiye, orman varlığını 2021'de 177 bin hektar artırdı

    2002 yılından bu yana 6 milyona yakın fidanın toprakla buluştuğu Türkiye'de ormanlık alanlar giderek genişliyor. Ülkede orman varlığı, geçtiğimiz yıl 177 bin hektar yükseldi.
    • AA
    • 21.03.2022 - 13:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye, orman varlığını 2021'de 177 bin hektar artırdı

    Geçtiğimiz yıl çok sayıda orman yangınıyla zarar gören Türkiye'de 2002 yılından bu yana başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına hiç ara verilmedi.

    2021 yılındaki yangınların ardından süren ağaçlandırma çalışmaları, Türkiye'nin ormanlık alanlarını genişletti.

    Türkiye'nin orman varlığı, 2021'de 177 bin hektar arttı.

    2021'DE 23,1 MİLYON HEKTARA ULAŞTI

    Ülkede yıllara göre ormanlık alanların hektarları şu şekildeydi:

    1973 - 20,2 milyon hektar

    1999 - 20,7 milyon hektar

    2004 - 21,2 milyon hektar

    2012 - 21,7 milyon hektar

    2015 - 22,3 milyon hektar

    2021 - 23,1 milyon hektar

    6 MİLYARA YAKIN FİDAN EKİLDİ

    Türkiye'de 2002'den bu yana 6 milyara yakın fidan toprakla buluşturuldu. Ormanlık alanlar, 2 milyon hektardan fazla artırıldı.

    Türkiye, orman varlığını 2021 de 177 bin hektar artırdı #1


    İlginizi Çekebilir

    Park halindeki otomobilin bagajından ceset çıktı
    3. Sayfa

    Park halindeki otomobilin bagajından ceset çıktı

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Kontrolsüz sürücü, kaldırımdaki yayaya çarptı
    3. Sayfa

    Kontrolsüz sürücü, kaldırımdaki yayaya çarptı

    Görüş Bildir