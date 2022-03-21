Türkiye, orman varlığını 2021'de 177 bin hektar artırdı

Türkiye, orman varlığını 2021'de 177 bin hektar artırdı

2002 yılından bu yana 6 milyona yakın fidanın toprakla buluştuğu Türkiye'de ormanlık alanlar giderek genişliyor. Ülkede orman varlığı, geçtiğimiz yıl 177 bin hektar yükseldi.

Geçtiğimiz yıl çok sayıda orman yangınıyla zarar gören Türkiye'de 2002 yılından bu yana başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına hiç ara verilmedi.

2021 yılındaki yangınların ardından süren ağaçlandırma çalışmaları, Türkiye'nin ormanlık alanlarını genişletti.

Türkiye'nin orman varlığı, 2021'de 177 bin hektar arttı.

2021'DE 23,1 MİLYON HEKTARA ULAŞTI

Ülkede yıllara göre ormanlık alanların hektarları şu şekildeydi:

1973 - 20,2 milyon hektar

1999 - 20,7 milyon hektar

2004 - 21,2 milyon hektar

2012 - 21,7 milyon hektar

2015 - 22,3 milyon hektar

2021 - 23,1 milyon hektar

6 MİLYARA YAKIN FİDAN EKİLDİ

Türkiye'de 2002'den bu yana 6 milyara yakın fidan toprakla buluşturuldu. Ormanlık alanlar, 2 milyon hektardan fazla artırıldı.