Bolu'da 4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi AFAD, Bolu'da saat 13.55'te derinliği 8 kilometre olan depremi duyurdu. Sarsıntı İstanbul ve Başkent'te de hissedildi.

Türkiye, deprem felaketleriyle mücadele ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, art arda 7.7 ve 7.6'lık iki sarsıntı yaşandı.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen büyük deprem, geniş bir coğrafyada hissedilerek ülkenin güneyinde büyük yıkıma neden oldu.

Kentlerde hissedilir düzeyde artçı sarsıntıların devam ettiği öğrenildi.

Bu kez Bolu sallandı

11 ili etkileyen depremlerde yaralar sarılırken, bu kez Bolu sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 13.55'te yerin 8.13 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı belirtildi.

Sarsıntının İstanbul ve Ankara'da da hissedildiği açıklandı.

Paniğe neden olan depremin ardından kentte vatandaşlar sokağa döküldü.

Son Depremler Listesi

"Olumsuz bir durum bulunmuyor"

Konuya ilişkin açıklama, AFAD Başkanı Yunus Sezer'den geldi.

Sezer, olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bolu ilimizde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

Bir açıklama da depremden etkilenen illerin valiliğinden geldi.

"İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

13.55'te Bolu merkezli AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.



Deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır.



Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.

"Tüm ekiplerimiz sahada"

Bolu Valiliği'nin resmi hesabından şu açıklama yapıldı: