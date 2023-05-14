Türkiye sandık başına gidiyor! Canlı anlatım Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde büyük gün geldi. Türkiye bugün sandık başına gitti. Seçim günü neler yaşandığını dakika dakika sizlere aktarıyoruz.

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Türkiye seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimde bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullandı. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verdi.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde bugün saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. İşte seçim günü yaşananlar...

17.00 - Seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

Milyonlarca seçmen bugün sandığa gitti, oyunu kullandı. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı...

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17.05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıklara sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mesaj geldi. Erdoğan, "Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." dedi.

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17.15 - YSK: Oy verme işlemi sorunsuz şekilde tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "14 Mayıs 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar herhangi bir olumsuz bir durum söz konu olmamıştır" ifadelerine yer verildi.