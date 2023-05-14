Türkiye sandık başına gitti! Canlı anlatım Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde büyük gün geldi. Türkiye bugün sandık başına gitti. Seçim günü neler yaşandığını dakika dakika sizlere aktarıyoruz.

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Türkiye seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimde bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullandı. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verdi.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde bugün saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. İşte seçim günü yaşananlar...

19.30 - Mansur Yavaş: Kemal Kılıçdaroğlu önde götürüyor

Seçim sonuçlarıyla ilgili kameraların karşısına geçen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduklarını iddia etti.

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19.45 - AK Parti binasının önünde heyecanlı kalabalık toplandı

Ankara'da AK Parti binasının önünde heyecanlı kalabalığı Ensonhaber kameraları özel olarak görüntüledi.

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20.20 - Deprem bölgesinde seçim sonuçları

6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Hatay de deprem sonuçlarını derledik.

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20.40 - Ömer Çelik'ten seçime ilişkin ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de veri akışının devam ettiği sırada seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.