Türkiye sandık başına gidiyor! Canlı anlatım Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde büyük gün geldi. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Seçim günü neler yaşandığını dakika dakika sizlere aktarıyoruz.

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Türkiye seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimde bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde bugün saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erecek. İşte seçim günü yaşananlar...

08.00 - Oy verme işlemleri başladı

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Oyunu erkenden vermek isteyenler sandık başına koştu.

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08.20 - Nerede oy kullanacağını öğren

Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi ve e-Devlet uygulamasından öğrenebiliyor.

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08.30 - Hatasız oy kullanma rehberi

14 Mayıs'ta sandık başına gidecek olan vatandaşların oy kullanabilmesi için neler yapması gerekiyor? İşte dikkat etmeniz gerekenler:

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09.10 - Sandık görevlileri yemin etti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde okullarda görev alan memurlar, oy verme işlemini başlatmadan önce son görevlerini yerine getirdi ve yemin etti.

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09.15 - İstanbul'da bazı metro seferleri uzatıldı

Metro İstanbul, işlemlerin geç saatlere kadar sarkması olasılığı nedeniyle bu gece seferlerini uzattığını duyurdu.

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09.20 - Vatandaşlar okullara akın etti

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla okulların bahçesinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

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09.40 - Deprem bölgelerinde oy verme heyecanı başladı

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, tarihin en önemli seçimleri için de hummalı hazırlıklar yapıldı.

Detaylar Deprem bölgelerinde oy verme heyecanı yaşanıyor Haberin Detayları

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