Türkiye seçimlerde ikinci tura gidiyor: Nihan Urel'den yeni tahmin İlk tur seçim sonuçlarını bilen ve Millet İttifakı’nın kazanamayacağını söyleyen Nihan Urel, ikinci tur için yeni öngörülerde bulundu.

ensonhaber.com

Türkiye, ikinci tur seçimlerine hazırlanıyor. Yeni seçim dönemi için ise özellikle astrologların ne dediği merak ediliyor.

Bu konuda da en doğru öngörüde bulunan astroloji danışmanı Nihan Urel oldu. Urel, seçimin ikinci tura kalacağını söyledi.

Twitter üzerinden öngörülerini paylaşan Nihan Urel, Millet İttifakı'nın kazanamayacağını da belirtti.

Seçimi nokta atışı bilen ve yeni öngörüleri merak edilen Urel, şimdi ise ikinci turu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Nihan Urel'den ikinci tur yorumu

İlker Koç ile Ensonhaber'in Youtube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Nihan Urel, "28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu için 14 Mayıs tarihinden daha pozitif. Ben yine seçim sonucunda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin gidişatında da çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun haritası 28 Mayıs'ta moral bulacağı birçok şey olacağını gösteriyor." dedi.

Urel ayrıca Meral Akşener ve Millet İttifakı hakkında da dikkati çeken açıklamalar yaptı.