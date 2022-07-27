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    Türkiye şehitlerine ağlıyor, PKK'ya büyük operasyon an meselesi

    Türkiye şehitlerine ağlıyor, PKK'ya büyük operasyon an meselesi

    Amerika ve Avrupa tarafından desteklenen terör örgütü PKK-YPG, son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılarını artırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki teröristlere yönelik operasyona hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 13:31
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    Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, son aylarda hain saldırılar ve kalleş pusularla karşı karşıya kalıyor.

    3 ayda 37 kahraman şehit düştü

    Amerika ve Avrupa tarafından açık bir şekilde desteklenen PKK-YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırılar nedeniyle son 3 ayda 37 kahraman askerimiz şehit düştü.

    5. askeri harekat teröristlerin sonu olacak

    Türk Silahlı Kuvvetleri, şehitlerimizin intikamının alınması için anında karşılık veriyor, ateş açılan pusu kurulan bölgeleri bombardıman altına alınıyor.

    Ancak gözler büyük operasyon haberinde.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki teröristlerin kökünün kazınması için 5. büyük askeri harekat için hazırlıklarını sürdürüyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik yeni askeri harekatın gündemde olduğunu belirtti. Bu konuda "Ansızın gelebiliriz" sözlerini yineledi.

    TSK'nın ve MİT'in operasyonlarıyla büyük darbeler yiyen PKK-YPG'li teröristler, Türkiye'nin yeni askeri harekat hazırlığı nedeniyle panik halinde.

    İşgal altında tuttuğu bölgelerde hendekler kazan YPG'li teröristler, bazı bölgelerde de rejimin bayraklarını asarak bölgeleri güvence altına almaya çalışıyor.

    Türkiye şehitlerine ağlıyor, PKK ya büyük operasyon an meselesi #1

    Türkiye şehitlerine ağlıyor, PKK ya büyük operasyon an meselesi #2

    Türkiye şehitlerine ağlıyor, PKK ya büyük operasyon an meselesi #3


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