Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik toplantı 21 Haziran’da Astana’da yapılacak Türkiye, Suriye, Rusya, İran dışişleri bakan yardımcıları, 21 Haziran’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da toplanacak. Rusya, yol haritası konusunda projelerinin hazır olduğunu duyurdu.

AA

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları, 10 Mayıs’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.

Toplantı sonrasında Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanması kararlaştırıldı.

4'lü komite kurulması kararı

Yol haritasının hazırlanması ve sürecin aşamalı şekilde ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları ve ilgili kurum olarak savunma bakanlığı ve istihbaratın katılımıyla 4’lü komite kurulmasına karar verildi.

Yeni toplantının tarihi de belli oldu.

20-21 Haziran'da Astana'da 4'lü zirve

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için Türkiye, Suriye, İran ve Rusya dışişleri bakan yardımcıları toplantısının 21 Haziran’da Astana’da yapılacağı, Rus heyetinin 20-21 Haziran’da Astana’ya gideceği bilgisini paylaştı.

"Rus projesi hazır..."

Bogdanov, "Yol haritası konusunda Rus projesi hazır. Görevimiz ortaklarımızla istişare etmek ve bu çalışmayı ilerletmektir. Astana’daki görüşmelerde ciddi ilerleme sağlayacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.