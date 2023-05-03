Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu, 2 bin işçi alımı için yetkilendirildi Yeni işçi alımlarıyla ilgili karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocaklarına işçi alımı müjdesi verdi.

Erdoğan, "TTK'ya ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi yaz aylarında işe başlamış olacak. Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum." dedi.

2 bin işçi alımı için istihdam yetkisi verildi

Bunun üzerine TTK Yönetim Kurulu'na, 2 bin münavebeli (gruplu) pano ayak üretim işçisi istihdamı için yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı"nın açıktan ve naklen atama hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Nitelikli personel açığı kapatılacak

Mevcut düzenlemeye göre, 2022 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanması için yönetim kurulunun yetkisi bulunuyor.

Değişiklikle, TTK'dan son yıllarda ayrılan nitelikli personel açığının kapatılmasını teminen, söz konusu kısıtlamaya tabi olmaksızın 2 bin münavebeli (gruplu) pano ayak üretim işçisi istihdamında kurum yönetim kurulu yetkili olacak.