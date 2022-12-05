Bakü, Astara, Cebrayıl ve İmişli illerinde yapılan tatbikatta, nehirlerden geçmek için duba köprülerin kurulumu ve temsili düşman bölgesine indirme yapılması gibi görevler icra ediliyor.

Azerbaycan’ın tarihi Karabağ zaferi hafızalardaki tazeliğini korurken, Ermenistan’a karşı verilen mücadelede Türkiye’nin desteği unutulmuyor.

İki ülke arasında kurulan bağ, iş birlikleri ile daha da güçleniyor…

Ortak tatbikat

Bu kez de Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Tatbikat; Bakü, Astara, Cebrayıl ve İmişli illerinde yapılıyor.

Modern savaş yöntemleri uygulanıyor

Tatbikatta, kara ve hava kuvvetleri, özel birlikler, istihkam birlikleri ile füze ve topçu birlikleri çeşitli görevleri icra ediyor.

Modern savaş yöntemlerinin uygulandığı tatbikatta, çeşitli birliklerin koordineli faaliyetinin organize edilmesi, nehirlerden geçmek için duba köprülerin kurulumu ve temsili düşman bölgesine indirme yapılması gibi görevler yerine getiriliyor.

Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı VİDEO

Personelin profesyonelliği artırılacak

AA’nın haberine göre ortak tatbikatta, birliklerin savaş esnasında koordinasyonunun sağlanması, yönetimin iyileştirilmesi, deneyim paylaşımı ve personelin profesyonelliğinin artırılması amaçlanıyor.