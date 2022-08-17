Türkiye ve İsrail, büyükelçi atamaya karar verdi

Bakan Çavuşoğlu, karşılıklı atılacak adımla ilgili açıklama yaptı. İsrail Başbakan Lapid de "Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli" dedi.

Ankara-Tel Aviv hattındaki ilişkiler, yeni bir döneme giriyor.

Türkiye ve İsrail, karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda el sıkıştı.

Çavuşoğlu: Büyükelçi atama konusunda anlaştık

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için büyükelçi atama konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunu Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak." diye konuştu.

Ortak ekonomik görüşmeler yapılacak

AA'nın aktardığına göre, İsrail'den olumlu adımlar gördüklerini anlatan Çavuşoğlu, diğer taraftan, "Ankara, Filistin'i desteklemeye devam edecek." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye ve İsrail arasında önümüzdeki süreçte ortak ekonomik görüşmelerin gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

İsrail: Bölgesel istikrar için önemli

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Ankara ile normalleşme adımlarını değerlendirirken, "Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli bir varlık ve İsrail vatandaşları için çok önemli bir ekonomik haber." ifadesini kullandı.

Lapid, "İlişkilerin geliştirilmesi, iki halk arasındaki bağların derinleşmesine, ekonomik, ticari ve kültürel bağların genişletilmesine ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır." diye ekledi.

"Tam diplomatik ilişkileri yeniden kurdu"

Söz konusu açıklamada, "İsrail ve Türkiye, Başbakan Yair Lapid ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme sonrası tam diplomatik ilişkileri yeniden kurdu." notuna yer verildi.

Diplomatik ilişkilerin yeniden düzenlenmesinin, Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara'ya ziyaretinden ve iki ülkenin dışişleri bakanlarının Kudüs ve Ankara'ya karşılıklı ziyaretlerinden bu yana ortaya çıkan olumlu tablonun devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Karşılıklı ziyaretler

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine geçtiğimiz mart ayında Ankara'ya resmi ziyaret düzenlemişti.

Herzog'un ziyaretinin ardından Çavuşoğlu, dönemin Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile İsrail'de bir araya gelmiş, takip eden süreçte Lapid de Ankara'ya ziyarette bulunmuştu.