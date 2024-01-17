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Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti belediye başkan adayları listesi 2024

Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti belediye başkan adayları listesi 2024 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere işte netleşen adayların tam listesi...