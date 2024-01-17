Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti belediye başkan adayları listesi 2024
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Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek...

Yerel seçimler için geri sayım sürerken, siyasi partilerin aday belirleme süreçlerinde de sona gelindi.

Bu kapsamda da en çok merak edilen AK Parti'nin çıkaracağı adaylar oldu.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı illerin adaylarını belirledi.

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum olurken, Turgut Altınok Ankara'dan, Hamza Dağ İzmir'den, Hakan Tütüncü Antalya'dan, Halis Bilden ise Diyarbakır'dan aday oldu.

Listenin geri kalanı ise şu şekilde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe

Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan

Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay

Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü

Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba

Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları

Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu

Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş

Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin

Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu

Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu

Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk

Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

Çanakkale Belediye Başkan adayı​​​​​​​ Jülide İskenderoğlu

Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

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