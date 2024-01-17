Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti belediye başkan adayları listesi 2024

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek...
Yerel seçimler için geri sayım sürerken, siyasi partilerin aday belirleme süreçlerinde de sona gelindi.
Bu kapsamda da en çok merak edilen AK Parti'nin çıkaracağı adaylar oldu.
Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı illerin adaylarını belirledi.
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum olurken, Turgut Altınok Ankara'dan, Hamza Dağ İzmir'den, Hakan Tütüncü Antalya'dan, Halis Bilden ise Diyarbakır'dan aday oldu.
Listenin geri kalanı ise şu şekilde;
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş
Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan
AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel
Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe
Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan
Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay
Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü
Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba
Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları
Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu
Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş
Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin
Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu
Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu
Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk
Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül
Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu
Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay
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