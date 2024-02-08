Türkiye Yüzyılı'nda Alper Gezeravcı'dan rekor: İşte nefes kesen yolculuğun detayları Alper Gezeravcı, uzayden geri dönüş yolculuğunda, uzayda kalma süresi, dönüş yolculuğu süresi gibi kategorilerde rekor kırdı. Gezeravcı, Uzay İstasyonu'nda toplam 13 deney yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Türkiye İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ile bir hayalini gerçekleştirdi.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevini başarıyla tamamladı.

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu Dünya'ya getiren Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

Türkiye'nin uzay yolu macerasını başlatan Gezeravcı artık dönüş yolunda.

Gezeravcı'nın dahil olduğu çalışmalar Türkiye'nin önünde bir çığır açarken gençlere ve çocuklara da çok büyük bir örnek oldu.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı sadece uzay yolculuğu yapmadı, aynı zamanda uzayda bilimsel çalışmalara da ışık tuttu.

13 farklı bilimsel deney yaptı

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirdi.

Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyden bazılarının videosu Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

Gezeravcı dönüş yolunda

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu Dünya'ya taşıyan Dragon uzay aracı hava şartları nedeniyle bir kaç ertelemenin ardından dün dönüş yolculuğuna başlangıç yaptı.

Kapsül yarın Florida açıklarına inecek

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Dragon'ın hava şartlarına bağlı olarak yarın öğleden sonra Florida açıklarında suya inmesi planlanıyor.

Sağlık taramasından geçecekler

Gezeravcı ve baraberdekiler, dünyaya indiklerinde sağlık taramasından geçecekler.

Houston'a götürülecek

Florida'nın doğu sahiline ya da Meksika Körfezi açıklarına inmesi planlanan Dragon'ın mürettebatı buradan da Houston'a götürülecek.

Gezeravcı okyanusa indikten sonra yine Houston’a gidecek ve uzay misyonunu Houston’da tamamlamış olacak.

Karantinada kalacaklar

Burada daha kapsamlı sağlık taramasından geçirilecek olan ekip, bir süre de karantinada kalacak.

18 gün uzayda kaldı

Axiom-3 ekibinin seyahati 18 gün ile rekora imza attı.

48 saatlik dönüş yolculuğu

Bir diğer rekor da yaklaşık 48 saat sürecek dönüş yolculuğu. Bu yolculuk, Dragon uzay aracının bugüne kadarki "en uzun transfer süresi" olarak rekora imza atacak.

6 ayda hazırlandı

Alper Gezeravcı ve ekibi uzay yolculuğuna başlamadan önce Houston’da yaklaşık 6 ay detaylı eğitimlerden geçmişti.

Ayrıntılarıyla 13 deney

Videoda, Gezeravcı, farklı malzemelerden ve ebatlardaki toplarla yer çekimsiz ortamda hareketler ile döngüsel reaksiyonları inceledi. Sonra da yer çekimsiz ortamda, kendi çevresinde farklı açılarda döndü.

22 Ocak / EXTREMOPHYTE

Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvula'nın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması

23 Ocak / UzMAn

Uzay Görevleri için Mikroalgal Yaşam Destek Üniteleri

24 Ocak / VOKALKORD

Uzay'da Yaşamaya Karşı Oluşan Hayati Tepkimelerin Vokal Kord Kaynaklı Değişimler İle Tespiti Ve Düşük Yerçekimsizliğin Sebep Olduğu Rahatsızlıkların Ses Frekansları İle Tanımlanması

25 Ocak / ALGALSPACE

Uzay Koşullarında Antarktika ve lliman Mikroalg Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması

26 Ocak / OKSİJEN SATURASYONU

Solunum Sistemi Fizyolojisi İçerisinde Yapay Zeka Desteği lle Verilen Havanın Oksijen Seviyesini Hesaplayarak Düşük Yer Çekiminin Sebep olduğu Rahatsızlıkların Tanımlanması

27 Ocak / CRISPR-GEM

Mikro Yerçekimi Altında Bitkilerde CRISPR Gen Düzenleme Verimliliğinin Araştırılması

gMETAL

Katı Fazdaki Parçacıkların Bir Akışkan İçindeki Dinamiğine Yerçekimsiz. Ortam Etkisi

28 Ocak / PRANET

Propolisin Anti bakteriyel Etkisi

29 Ocak / MESSAGE

Microgravity Associated Genetics Science Mission/Mikroyerçekimi İlişkili Genetik Bilim Misyonu

31 Ocak / UYNA

Uzay İçin Yeni Nesil Alaşımlar

1 Şubat / MİYOKA

Mikro Yerçekimi Ortamında Kurşunsuz Lehimleme Araştırması

2 Şubat / MİYELOID

Uzay Misyonuna Katılan Bireylerde Radyasyona Maruz Kalmanın Kanser İçin Öncül Lezyonlar Olan Periferik Kandaki Miyeloid-Kökenli Baskılayıcı Hücrelere Etkisinin İncelenmesi

METABOLOM

Uzay Görevlerinde Bulunan Astronotlarin Metabolom/ Transkriptomlarındaki Değişimlerin Analizi ve Ulusal Omik Veri Setlerinin Oluşturulması