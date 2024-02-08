Türkiye İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ile bir hayalini gerçekleştirdi.
Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevini başarıyla tamamladı.
Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu Dünya'ya getiren Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.
Türkiye'nin uzay yolu macerasını başlatan Gezeravcı artık dönüş yolunda.
Gezeravcı'nın dahil olduğu çalışmalar Türkiye'nin önünde bir çığır açarken gençlere ve çocuklara da çok büyük bir örnek oldu.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı sadece uzay yolculuğu yapmadı, aynı zamanda uzayda bilimsel çalışmalara da ışık tuttu.
13 farklı bilimsel deney yaptı
Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirdi.
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyden bazılarının videosu Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.
Gezeravcı dönüş yolunda
Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu Dünya'ya taşıyan Dragon uzay aracı hava şartları nedeniyle bir kaç ertelemenin ardından dün dönüş yolculuğuna başlangıç yaptı.
Kapsül yarın Florida açıklarına inecek
Tüm dünyanın merakla takip ettiği Dragon'ın hava şartlarına bağlı olarak yarın öğleden sonra Florida açıklarında suya inmesi planlanıyor.
Sağlık taramasından geçecekler
Gezeravcı ve baraberdekiler, dünyaya indiklerinde sağlık taramasından geçecekler.
Houston'a götürülecek
Florida'nın doğu sahiline ya da Meksika Körfezi açıklarına inmesi planlanan Dragon'ın mürettebatı buradan da Houston'a götürülecek.
Gezeravcı okyanusa indikten sonra yine Houston’a gidecek ve uzay misyonunu Houston’da tamamlamış olacak.
Karantinada kalacaklar
Burada daha kapsamlı sağlık taramasından geçirilecek olan ekip, bir süre de karantinada kalacak.
18 gün uzayda kaldı
Axiom-3 ekibinin seyahati 18 gün ile rekora imza attı.
48 saatlik dönüş yolculuğu
Bir diğer rekor da yaklaşık 48 saat sürecek dönüş yolculuğu. Bu yolculuk, Dragon uzay aracının bugüne kadarki "en uzun transfer süresi" olarak rekora imza atacak.
6 ayda hazırlandı
Alper Gezeravcı ve ekibi uzay yolculuğuna başlamadan önce Houston’da yaklaşık 6 ay detaylı eğitimlerden geçmişti.
Ayrıntılarıyla 13 deney
Videoda, Gezeravcı, farklı malzemelerden ve ebatlardaki toplarla yer çekimsiz ortamda hareketler ile döngüsel reaksiyonları inceledi. Sonra da yer çekimsiz ortamda, kendi çevresinde farklı açılarda döndü.
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